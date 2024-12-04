Україна отримала генератори для прикордонних пунктів із Молдовою та Румунією — Finance.ua

Україна отримала генератори для прикордонних пунктів із Молдовою та Румунією
Агентство з міжнародного розвитку (USAID) цієї осені передало три генератори прикордонним пунктам із Молдовою та Румунією.
Про це агентство повідомило в X (Twitter), передає «Європейська правда».
Як зазначили в USAID, США продовжують підтримувати український експорт.
Цієї осені агентство передало три генератори прикордонним пунктам із Молдовою та Румунією.
«Вони забезпечують безперебійну роботу навіть під час відключень світла, сприяючи зростанню обсягів експорту», — акцентували в USAID.
На початку жовтня США через Агентство з міжнародного розвитку (USAID) передали Україні партію матеріалів для захисту об’єктів енергетичної інфраструктури.
А 3 грудня міністр закордонних справ Андрій Сибіга та державний секретар США Ентоні Блінкен підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері підтримки українського енергетичного сектора.
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