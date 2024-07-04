Україна веде перемовини щодо транзиту азербайджанського газу замість російського — Finance.ua
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Україна веде перемовини щодо транзиту азербайджанського газу замість російського

Енергетика
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Україна веде перемовини щодо транзиту азербайджанського газу замість російського
Україна веде перемовини щодо транзиту азербайджанського газу замість російського
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має бажання продовжувати газовий контракт з рф, бо не хоче, щоб вона заробляла тут гроші. Натомість українська сторона обговорює транзит територією України азербайджанського газу до Євросоюзу.
Про це Зеленський розповів в інтерв’ю Bloomberg.
Президент зазначив, що угода про заміну російського газу азербайджанським є «однією з пропозицій», які зараз обговорюються. За словами Зеленського, «зараз цим питанням займаються урядовці».
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У Bloomberg нагадують, що після вторгнення росії Європа намагалася відмовитися від російського газу, але деякі європейські країни продовжують отримувати його через трубопровід, який проходить через Україну.
«Зараз розглядаються альтернативні кроки, як ми можемо використовувати трубу з іншим постачальником газу, іншою країною. Тривають переговори. Ми не хочемо продовжувати газовий контракт з російською федерацією. Ми не хочемо, щоб вони тут заробляли гроші», — підкреслив Зеленський.
Як пише видання, використання розгалужених трубопроводів України допомогло б забезпечити важливе фінансування економіки, де доходи від транзиту становили близько 1 млрд доларів у 2021 році.
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«Якщо це звичайний контракт на постачання неросійського газу до привабливих для нас європейських країн, то ми, як майбутні члени ЄС, повинні підтримувати наших друзів», — наголосив Зеленський.
росія готова продовжити постачати газ до ЄС через газотранспортну систему України після завершення дії чинного транзитного контракту наприкінці 2024 року, заявив віцепрем’єр рф Олександр Новак.
«Від України залежить транзит через її територію. Вони мають свої встановлені правила. Від їхнього бажання залежить. росія готова постачати», — сказав Новак.
За матеріалами:
Діло
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