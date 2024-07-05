Словаччина готується постачати Україні електроенергію в осінньо-зимовий період — Finance.ua
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Словаччина готується постачати Україні електроенергію в осінньо-зимовий період

Енергетика
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Словаччина готується постачати Україні електроенергію в осінньо-зимовий період
Словаччина готується постачати Україні електроенергію в осінньо-зимовий період
Братислава від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну поставила Києву 40 тис. кВт/год електроенергії і готується це робити й надалі у складний для України осінньо-зимовий період.
Про це під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у четвер у Варшаві заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні.
«Ми — значний партнер України у питанні постачання електроенергії. Він початку воєнного конфлікту Словаччина поставила до України понад 40 тис. кВт год електроенергії, що певним чином призвело до стабілізації енергосистеми України. Ми готуємося на осінньо-зимовий сезон, який імовірно буде критичним для України», — сказав Пеллегріні.
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Він підкреслив, що запевнив президента Польщі в тому, що Словаччина має «такий же погляд на неспровоковану агресію росії».
«Словаччина не визнає ані анексії Криму, ані зміни кордонів, що відбувається силою з порушенням усіх міжнародних норм», — наголосив словацький президент.
Він зауважив, що, хоча Братиславу «часто представляють іншим чином», вона «виконує багато роботи в цьому питанні» (щодо підтримки України — ред.). Зокрема, за його словами, Словаччина задіяла свої державні компанії чи компанії з державним капіталом до збільшення військової продукції.
За матеріалами:
Укрінформ
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