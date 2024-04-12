Україна домовилась зі Словаччиною про виробництво техніки для розмінування — Finance.ua

Україна домовилась зі Словаччиною про виробництво техніки для розмінування
Україна та Словаччина домовились про спільне виробництво інженерної техніки для розмінування, та про надання вже готових машин для виявлення та знешкодження мін.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив за підсумками міжурядових консультацій, передає пресслужба уряду.
За словами Шмигаля, уряди двох держав домовилися до середини наступного року переглянути договірну базу стосовно фінансово-технічного, економічного співробітництва та соціального захисту.
Також Україна та Словаччина домовились якнайшвидше опрацювати скасування односторонніх обмежень на українську аграрну продукцію.
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