Україна домовилась зі Словаччиною про виробництво техніки для розмінування — Finance.ua
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Україна домовилась зі Словаччиною про виробництво техніки для розмінування

Казна та Політика
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Україна та Словаччина домовились про спільне виробництво інженерної техніки для розмінування, та про надання вже готових машин для виявлення та знешкодження мін.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив за підсумками міжурядових консультацій, передає пресслужба уряду.
За словами Шмигаля, уряди двох держав домовилися до середини наступного року переглянути договірну базу стосовно фінансово-технічного, економічного співробітництва та соціального захисту.
Також Україна та Словаччина домовились якнайшвидше опрацювати скасування односторонніх обмежень на українську аграрну продукцію.
За матеріалами:
Укрінформ
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