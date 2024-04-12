Україна домовилась зі Словаччиною про виробництво техніки для розмінування — Finance.ua

Україна домовилась зі Словаччиною про виробництво техніки для розмінування Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Україна та Словаччина домовились про спільне виробництво інженерної техніки для розмінування, та про надання вже готових машин для виявлення та знешкодження мін.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив за підсумками міжурядових консультацій, передає пресслужба уряду.

За словами Шмигаля, уряди двох держав домовилися до середини наступного року переглянути договірну базу стосовно фінансово-технічного, економічного співробітництва та соціального захисту.

Також Україна та Словаччина домовились якнайшвидше опрацювати скасування односторонніх обмежень на українську аграрну продукцію.

Укрінформ За матеріалами:

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