«Укрнафта» почала буріння нової свердловини: скільки нафти даватиме — Finance.ua

«Укрнафта» почала буріння нової свердловини: скільки нафти даватиме Сьогодні 19:30 — Енергетика

«Укрнафта» почала буріння нової свердловини: скільки нафти даватиме, Фото: ukrnafta.com

«Укрнафта» розпочала буріння нової розвідувальної свердловини на заході України. Її проєктна глибина становить 2 754 метри.

Про це повідомила пресслужба «Укрнафти».

Зазначається, що роботи виконуються власним верстатом — силами структурної одиниці «Укрнафта Буріння».

Проєктна глибина свердловини становить 2 754 метри.

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Планується, що нова свердловина розкриє продуктивні пласти менілітових відкладів.

Прогнозний початковий дебіт очікується на рівні 16 тонн на добу.

Нагадаємо, «Укрнафта» готується до зведення двох нафтових свердловин на сході України, які сукупно даватимуть більше 100 тонн нафти на добу. Обидві мають проєктні глибини близько 4,5 кілометрів.

ПАТ «Укрнафта» планує пробурити 160 свердловин протягом трьох років. Компанія проводитиме бурові роботи з використанням нових технологій та впровадженням обладнання провідних світових компаній.

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