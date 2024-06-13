В Україні запустили нову свердловину: плюс 280 тисяч кубів газу на добу — Finance.ua

В Україні запустили нову свердловину: плюс 280 тисяч кубів газу на добу
В Україні ввели в експлуатацію ще одну високодебітну свердловину, яка дає додатково 280 тис. куб. м газу на добу.
Про це повідомили у Групі Нафтогаз.
«АТ „Укргазвидобування“, що є частиною Групи Нафтогаз, запустило високопродуктивну свердловину з дебітом 280 тис. куб. м газу та 120 тонн газового конденсату на добу», — повідомили у Нафтогазі.
«Українська енергетика перебуває в критичній ситуації. Група Нафтогаз активно готується бути підтримкою країні в майбутньому опалювальному сезоні та постачати тепло в міста і села. Ми запускаємо нові свердловини, видобуваємо газ і закачуємо його в підземні газосховища. Темпи закачування блакитного палива перевищують минулорічні показники», — зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
Нова свердловина, як вказано, була закладена як розвідувальна, аби провести дослідження перспективних покладів газоконденсатного родовища. Її глибина — 3 км 200 м.
«Наші фахівці продовжують вивчати можливості цього родовища. Воно є одним з найперспективніших в активах Укргазвидобування. Наразі ресурси в його надрах оцінені на рівні близько 1 млрд куб. м газу», — сказав очільник Укргазвидобування Олег Толмачев.
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