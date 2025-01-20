Україна в Топ-10 світового рейтингу виробників овочів (інфографіка) — Finance.ua
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Україна в Топ-10 світового рейтингу виробників овочів (інфографіка)

Казна та Політика
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Україна в Топ-10 світового рейтингу виробників овочів (інфографіка)
Україна в Топ-10 світового рейтингу виробників овочів (інфографіка)
Іспанія випала з першої десятки рейтингу світових виробників фруктів та овочів, повідомляє East Fruit. Нині її обганяють Єгипет, Індонезія та Україна.
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За даними Faostat, Єгипет, Індонезія та Україна обігнали Іспанію у світовому рейтингу країн-виробників фруктів та овочів.
Fepex показує, що іспанське виробництво впало на 10% у період з 2020 по 2023 рік, з 31 мільйонами тонн до 28 мільйонами тонн.
До десятки країн-виробників фруктів та овочів у 2023 році увійшли:
Україна в Топ-10 світового рейтингу виробників овочів (інфографіка)

Довідка Finance.ua:

  • У 2024 році вдалося відкрити українським експортерам доступ до 16 нових іноземних ринків. Високі результати зокрема свідчать, що українська система контролю визнана нашими ключовими торговельними партнерами — Китаєм, Канадою, США, державами-членами ЄС. Загалом за останні десять років проведено понад 30 відповідних міжнародних оцінок.
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За матеріалами:
Finance.ua
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