Україна увійшла до ТОП-30 у рейтингу світових економік за репутацією

Україна посіла 26 місце із 60 найбільших світових економік за репутацією — на 5 позицій вище порівняно з 2024 роком.

Про це йдеться в дослідженні репутації України від Reputation Lab.

Репутаційний рейтинг України становить 51,6, що класифікується як «Середній».

«Це значно вище за раціональні показники, що становлять 43,2, і свідчить про те, що світ сприймає Україну більш позитивно, ніж можна було б припустити, виходячи лише з економічних показників», — йдеться в дослідженні.

Основою репутації України є людський капітал. Світовий попит на Україну залишається високим.

Серед перспективних ринків — Велика Британія, що оцінила репутацію України як «сильну».

Канада, Німеччина, Франція, Японія, Туреччина, Італія, США, Польща та Індія оцінили як «помірну». Саме в цих країнах найсприятливіші можливості для українського бізнесу.

Дослідження Reputation Lab підтверджує, що репутація країни є стратегічним бізнес-активом із прямим економічним впливом. Для українських компаній це означає:

легший доступ до ринків країн-партнерів;

більша довіра з боку іноземних інвесторів;

швидше масштабування міжнародної присутності.

Так, за минулий рік «готовність інвестувати» та «купувати українські товари» зросла на 4 пункти.

«Нам потрібна довгострокова стратегія роботи з брендом і репутацією країни. Репутація України — це не „додаткова“ чи „другорядна“ річ і не винятково „завдання держави“. Це — справа уряду, бізнесу, медіа та громадянського суспільства», — коментує Марія Липяцька, керівниця Brand Ukraine.

