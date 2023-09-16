Україна увійшла до десятки найбільш політично впливових країн — рейтинг U.S. News Best Countries Сьогодні 21:30 — Казна та Політика

Україна увійшла до десятки найбільш політично впливових країн — рейтинг U.S. News Best Countries

Україна потрапила до десятки найбільш політично впливових країн разом зі США, Великою Британією, Францією та Німеччиною, йдеться у результатах рейтингу U.S. News Best Countries.

Про це повідомляє громадська організація Brand Ukraine, яка об'єднала однодумців та експертів у сфері стратегічних комунікацій.

Загалом Україна посіла 68-ме місце з 87 у рейтингу найкращих країн світу, опустившись на шість сходинок, якщо порівняти з минулим роком. Найнижчі оцінки Україна отримала за багатьма параметрами, що повʼязані з активними бойовими діями на її території.

Як і торік, Україна, посіла 14-те місце в категорії «Сила», що вимірює політичну, економічну та військову значущість країн у сучасній системі міжнародних відносин, випередивши Туреччину, Італію та Австралію.

Водночас за критеріями військової потужності та політичного впливу країна піднялася на 6-ту та 10-ту сходинки відповідно, випередивши Іран і Туреччину.

Порівняно з 2022 роком Україну почали вище оцінювати за критеріями культурної престижності (38-ме місце), суспільної динамічності (38-ме місце) та турботи про права тварин (37-ме місце).

Натомість Україна отримала 0 балів за критеріями «Щастя», «Якість життя», «Безпека», «Політична стабільність», «Економічна стабільність», «Місце, де я б хотів жити». У категоріях «Відкритість до ведення бізнесу», «Культурна спадщина» та «Потенційне лідерство» Україна залишилась в останній десятці.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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