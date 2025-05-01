Україна успішно пройшла скринінг ЄС щодо підприємництва та промислової політики — Finance.ua
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Україна успішно пройшла скринінг ЄС щодо підприємництва та промислової політики

Казна та Політика
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Україна успішно пройшла скринінг ЄС щодо підприємництва та промислової політики
Україна успішно пройшла скринінг ЄС щодо підприємництва та промислової політики
Україна завершила офіційний скринінг відповідності законодавства нормам ЄС у межах переговорного розділу «Підприємництво та промислова політика».
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
«Ми представили практичні інструменти підтримки бізнесу і розвитку промисловості: програму „Доступні кредити 5−7-9%“, гранти для створення і розвитку переробних підприємств, рішення для модернізації виробництва та запровадження Smart Specialisation у регіонах. Європейська Комісія позитивно оцінила системність наших підходів, реальні результати вже діючих програм і прогрес України в адаптації політик до стандартів ЄС», — зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.
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Зокрема, українська сторона презентувала прогрес у семи ключових напрямах: розвиток промислової політики (модернізація екосистем, впровадження Smart Specialisation, зелена трансформація виробництва); підтримка малого і середнього бізнесу (участь у Програмі Єдиного ринку ЄС, розвиток кластерів); розвиток легкої промисловості (підтримка підприємств в умовах війни); корпоративна сталість і відповідальність бізнесу; дерегуляція і цифровізація; розвиток соціальної економіки та відновлення сталеливарної промисловості.
Європейська Комісія відзначила високий рівень підготовки української делегації, хоча вказала на необхідність швидшого впровадження Директиви щодо прострочених платежів.
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«Позитивний результат скринінгу — важливий крок у переговорах щодо вступу України до Європейського Союзу», — підкреслив Телюпа.
Нагадаємо, у березні Україна провела першу двосторонню зустріч з Європейською комісією щодо відповідності українського законодавства праву ЄС за Кластером 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток».
За матеріалами:
Укрінформ
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