Україна та ЄС завершили скринінг законодавства у сфері корпоративного права — НКЦПФР
У Брюсселі відбулася двостороння зустріч України та Європейської Комісії щодо відповідності українського законодавства праву ЄС за Розділом 6 «Корпоративне право» в рамках Кластера 2 «Внутрішній ринок».
Про це йдеться на сайті регулятора.
Зазначається, що попередньо Комісія брала участь в імітаційній сесії за участі держорганів та міжнародних експертів для підготовки до цієї зустрічі.
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«У заході взяв участь Член НКЦПФР Максим Лібанов, а також представники Мінʼюсту, Мінфіну, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції та інші», — йдеться в повідомленні.
Під час зустрічі були розглянуті наступні ключові питання:
- злиття та поділ публічних акціонерних товариств на внутрішньому ринку;
- процедури транскордонного злиття, поділу та перетворення ТОВ;
- застосування цифрових інструментів у корпоративному праві;
- права акціонерів та корпоративне управління;
- заходи щодо боротьби з корупцією у сфері корпоративного права та інші.
«Такі двосторонні зустрічі представників України та Європейської Комісії є важливим етапом переговорного процесу щодо вступу України до ЄС та підтверджують курс нашої держави на інтеграцію до європейського ринку», — наголосили в Комісії.
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