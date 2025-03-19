Україна та ЄС завершили скринінг законодавства у сфері корпоративного права — НКЦПФР Сьогодні 19:18 — Фондовий ринок

У Брюсселі відбулася двостороння зустріч України та Європейської Комісії щодо відповідності українського законодавства праву ЄС за Розділом 6 «Корпоративне право» в рамках Кластера 2 «Внутрішній ринок».

Про це йдеться на сайті регулятора.

Зазначається, що попередньо Комісія брала участь в імітаційній сесії за участі держорганів та міжнародних експертів для підготовки до цієї зустрічі.

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«У заході взяв участь Член НКЦПФР Максим Лібанов, а також представники Мінʼюсту, Мінфіну, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції та інші», — йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі були розглянуті наступні ключові питання:

злиття та поділ публічних акціонерних товариств на внутрішньому ринку;

процедури транскордонного злиття, поділу та перетворення ТОВ;

⁠застосування цифрових інструментів у корпоративному праві;

права акціонерів та корпоративне управління;

заходи щодо боротьби з корупцією у сфері корпоративного права та інші.

«Такі двосторонні зустрічі представників України та Європейської Комісії є важливим етапом переговорного процесу щодо вступу України до ЄС та підтверджують курс нашої держави на інтеграцію до європейського ринку», — наголосили в Комісії.

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