Україна та США підписали меморандум про співпрацю у транспортній сфері — Finance.ua
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Україна та США підписали меморандум про співпрацю у транспортній сфері

Вчора 03:53Казна та Політика
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Україна та США посилили співпрацю у транспортній сфері та підписали відповідний меморандум. Це дозволить прискорити відновлення української інфраструктури після завершення війни.
Про це повідомляється на Урядовому порталі.
«Серед ключових результатів виконання меморандуму очікуємо оновлення всього парку локомотивів та вагонів до 2030 року, створення системи швидкого залізничного сполучення між великими містами та покращення залізничної інфраструктури, особливо у великих містах», — наводить Урядовий портал слова міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.
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При цьому очікується створення проектів модернізації існуючих автодоріг та встановлення на них автоматичних станцій зважування.
Також у Кабміні додають, що підписання меморандуму дозволить Україні посилити співробітництво з США у питаннях: безпеки повітряного простору та безпечної роботи цивільної авіації, альтернативних палив, електри
За матеріалами: РБК-Україна
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