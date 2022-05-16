Як буде розподілено ленд-ліз: пояснення посла України в США — Finance.ua

Як буде розподілено ленд-ліз: пояснення посла України в США

Вчора 16:30 — Казна та Політика

Як буде розподілено ленд-ліз: пояснення посла України в США

Українські дипломати докладають зусиль, щоб постачання ленд-лізу до України зі США уможливилось якомога швидше.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла посол України в США Оксана Маркарова.

Вона нагадала, що американський сенатор-республіканець Ренд Пол 13 травня вніс доповнення перед голосуванням, завдяки чому швидка процедура надання грошей Україні була тимчасово заблокована. Очікується, що голосування все ж відбудеться 19 травня (для пришвидшеної процедури необхідно одностайне рішення сенаторів конгресу США).

На думку українського посла в США, шанси на те, що законопроєкт буде проголосований наступного тижня, залишаються дуже високими.

«Сподіваємось, президент Байден одразу його підпише, і ми почнемо говорити про конкретне наповнення цієї допомоги», — заявила вона.

Вона додала, що в пакеті не тільки допомога безпосередньо Україні, а й інші аспекти, що стосуються США, тому не зрозуміло, чому б ця допомога не була проголосована.

Читайте також Україна пропонує Німеччині ухвалити закон про ленд-ліз, як США

Оксана Маркарова додала, що пакет ленд-лізу можна умовно поділити на три частини. По-перше, це виділення з боку президента, коли Україна буде робити запит, і військова техніка буде напряму передаватись з озброєння США. По-друге, це фінансова підтримка, яка буде спрямована безпосередньо до бюджету України. І третій елемент ленд-лізу, це гуманітарна підтримка для України.

Посол України в США також прокоментувала звернення президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, щоб російська федерація була визнана державою, що спонсорує тероризм. За її словами, таке рішення ухвалює Державний департамент США, і воно не потребує схвалення в американському Конгресі.

«Ми дуже сподіваємось, що опрацювавши це питання з точки зору юридичних та інших моментів, Державний департамент ухвалить таке рішення і визнає росію країною — спонсором тероризму. Це дуже важливе рішення, бо це матиме ефект на прискорення дуже багатьох санкцій і зробить дуже ризикованою співпрацю з росією тим країнам, які досі намагаються зберігати нейтралітет», — сказала вона.

Вона додала, що затримка з цим питанням лише в тому, що це дуже потужний інструмент, який був застосований лише до чотирьох країн у світі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.