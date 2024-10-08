Україна та Словаччина розвиватимуть співпрацю в аграрній сфері — Finance.ua

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Україна та Словаччина розвиватимуть співпрацю в аграрній сфері

Аграрний ринок
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Україна та Словаччина розвиватимуть співпрацю в аграрній сфері
Україна та Словаччина розвиватимуть співпрацю в аграрній сфері
Очільники аграрних відомств підписали Меморандум про співробітництво у сфері сільського господарства та харчової промисловості.
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
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Зокрема, документом передбачається співпраця на рівні асоціацій і фермерів та посилення між ними прямих горизонтальних зв’язків.
«Українські та словацькі фермери мають розуміти один одного. Це запорука довгої та взаємовигідної співпраці. Нам важливий досвід наших партнерів. Наші фермери в надскладних умовах продовжують сіяти і збирати врожай, а Україна — забезпечувати продовольчу безпеку світу», — наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.
Крім того, аграрні міністерства України та Словаччини спільно працюватимуть у сферах розведення тварин, селекції рослин та розвитку експорту між країнами, а також приділятимуть увагу науковим дослідженням у сільському господарстві.
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Очільник українського міністерства запросив словацького колегу Ріхарда Такача долучитися до підтримки українських сільгоспвиробників у прифронтових регіонах. При цьому йдеться не лише про гранти, а й про відкриття спільних українсько-словацьких підприємств з глибинного перероблення.
За матеріалами:
Економічна Правда
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