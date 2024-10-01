Аграрії можуть безкоштовно отримати засоби для зберігання зерна: як подати заявку — Finance.ua

Аграрії можуть безкоштовно отримати засоби для зберігання зерна: як подати заявку Сьогодні 07:12 — Аграрний ринок

Аграрії можуть безкоштовно отримати засоби для зберігання зерна: як подати заявку

Українські аграрії зможуть отримати засоби для тимчасового зберігання зерна. Програма діє в 9 областях країни.

У ДАР відкрито реєстрацію для отримання засобів тимчасового зберігання зерна — рукавів — місткістю 200 тонн кожен.

Вони призначені для агровиробників, які обробляють від 50 до 10 000 га землі на території

Дніпропетровської,

Донецької,

Запорізької,

Миколаївської,

Одеської,

Сумської,

Харківської,

Херсонської,

Чернігівської областей.

Ініціатива реалізується за фінансової підтримки міжнародних партнерів.

Кінцевий термін подачі заявок — 6 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, що на початку місяця норвезька рада у справах біженців (NRC) в Україні відкрила прийом заявок на отримання багатоцільової грошової допомоги.

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