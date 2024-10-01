Аграрії можуть безкоштовно отримати засоби для зберігання зерна: як подати заявку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Аграрії можуть безкоштовно отримати засоби для зберігання зерна: як подати заявку

Аграрний ринок
9
Аграрії можуть безкоштовно отримати засоби для зберігання зерна: як подати заявку
Аграрії можуть безкоштовно отримати засоби для зберігання зерна: як подати заявку
Українські аграрії зможуть отримати засоби для тимчасового зберігання зерна. Програма діє в 9 областях країни.
Про це повідомляє Державний аграрний реєстр.
У ДАР відкрито реєстрацію для отримання засобів тимчасового зберігання зерна — рукавів — місткістю 200 тонн кожен.
Читайте також
Вони призначені для агровиробників, які обробляють від 50 до 10 000 га землі на території
  • Дніпропетровської,
  • Донецької,
  • Запорізької,
  • Миколаївської,
  • Одеської,
  • Сумської,
  • Харківської,
  • Херсонської,
  • Чернігівської областей.
Ініціатива реалізується за фінансової підтримки міжнародних партнерів.
Кінцевий термін подачі заявок — 6 жовтня 2024 року.
Нагадаємо, що на початку місяця норвезька рада у справах біженців (NRC) в Україні відкрила прийом заявок на отримання багатоцільової грошової допомоги.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.