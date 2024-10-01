Аграрії можуть безкоштовно отримати засоби для зберігання зерна: як подати заявку — Finance.ua

Аграрії можуть безкоштовно отримати засоби для зберігання зерна: як подати заявку
Українські аграрії зможуть отримати засоби для тимчасового зберігання зерна. Програма діє в 9 областях країни.
Про це повідомляє Державний аграрний реєстр.
У ДАР відкрито реєстрацію для отримання засобів тимчасового зберігання зерна — рукавів — місткістю 200 тонн кожен.
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Вони призначені для агровиробників, які обробляють від 50 до 10 000 га землі на території
- Дніпропетровської,
- Донецької,
- Запорізької,
- Миколаївської,
- Одеської,
- Сумської,
- Харківської,
- Херсонської,
- Чернігівської областей.
Ініціатива реалізується за фінансової підтримки міжнародних партнерів.
Кінцевий термін подачі заявок — 6 жовтня 2024 року.
Нагадаємо, що на початку місяця норвезька рада у справах біженців (NRC) в Україні відкрила прийом заявок на отримання багатоцільової грошової допомоги.
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