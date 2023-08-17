Україна та Північна Македонія запустили зону вільної торгівлі — Finance.ua
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Україна та Північна Македонія запустили зону вільної торгівлі

Казна та Політика
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Україна та Північна Македонія запустили зону вільної торгівлі
Україна та Північна Македонія запустили зону вільної торгівлі
Український уряд ухвалив постанову про запуск оновленої угоди про вільну торгівлю з Північною Македонією, ухваленої в жовтні 2022 року.
Про це повідомляє Міністерство економіки.
За словами торгового представника України Тараса Качки, дана постанова дозволить повністю запустити оновлену угоду про вільну торгівлю між Україною та Північною Македонією, ратифіковану навесні.
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Вона також дозволить змінити механізм митного оформлення сільськогосподарських товарів, та імпорт товарів з Північної Македонії без ліцензії на імпорт у межах тарифної квоти.
Розподіл тарифних квот відповідно до Угоди про вільну торгівлю між країнами здійснюватиметься митними органами за принципом «перший прийшов — перший обслуговується».
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«Важливим досягненням для України у зв’язку з угодою є приєднання Північної Македонії до регіональної конвенції „Пан-Євро-Мед“, яка встановлює ідентичні правила походження товарів, та сертифікату з перевезення товару EUR.1, який підтверджує статус преференційного походження товарів», — пояснив Качка.
Завдяки даній угоді українські аграрії отримали більший доступ до загальних європейських ринків, через те, що отримали змогу використовувати компоненти продуктів, вироблених в Північній Македонії, для продукції, яка продаватиметься в ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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