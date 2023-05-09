Європарламент підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною — Finance.ua
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Європарламент підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною

Казна та Політика
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Європейський парламент проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік, повідомив за підсумками голосування кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвїк у себе в Twitter.
За його словами угоду продовжено ще на рік. Таке рішення підтримали 537 депутатів Європарламенту, проти висловились 42, утрималися — 38.
Мова йде про зупинку дії ввізних мит, антидемпінгових мит та захисних заходів щодо українського експорту до ЄС з метою підтримки української економіки на тлі російського вторгнення.
Зокрема ці заходи стосуються фруктів та овочів, на які поширена система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, що підлягають тарифному квотуванню.

Довідка Finance.ua:

  • Українські промислові товари не обкладають митами з 1 січня 2023 року відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, тому вони не включені в нову пропозицію.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
zn.ua
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