Україна та ООН напрацьовують нові маршрути для Grain from Ukraine — Зеленський Сьогодні 07:35 — Аграрний ринок

Україна та ООН напрацьовують нові маршрути для Grain from Ukraine — Зеленський

Україна разом із Всесвітньою продовольчою програмою ООН опрацьовує нові маршрути для програми «Зерно з України» (Grain from Ukraine).

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський зауважив, що завдяки програмі уже доправлено десятки тисяч тонн зерна, пшениці у Ємен, Сомалі, Нігерію, Судан, Ефіопію.

Читайте також Євросоюз може запровадити мита на російське зерно

«Тепер ми опрацьовуємо разом із Всесвітньою продовольчою програмою ООН нові маршрути для програми „Зерно з України“, щоб допомогти подолати голод у Газі, Малаві, Демократичній Республіці Конго та інших країнах», — наголосив Зеленський.

Він додав, що за кілька днів до Судану прибуде новий вантаж з України.

Довідка Finance.ua:

«Grain from Ukraine» — гуманітарна продовольча програма, започаткована Президентом України Володимиром 26 листопада 2022 року та презентована під час першого інавгураційного Міжнародного саміту з продовольчої безпеки в Києві.

У співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою ООН Україна та країни-партнери програми визначають країни-реципієнти українського зерна з-поміж держав, які відчувають гостру проблему нестачі продовольства.

До програми «Grain from Ukraine» долучилися понад 30 країн та міжнародних організацій.



uaprom За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.