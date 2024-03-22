Україна та ООН напрацьовують нові маршрути для Grain from Ukraine — Зеленський — Finance.ua
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Україна та ООН напрацьовують нові маршрути для Grain from Ukraine — Зеленський

Аграрний ринок
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Україна та ООН напрацьовують нові маршрути для Grain from Ukraine — Зеленський
Україна та ООН напрацьовують нові маршрути для Grain from Ukraine — Зеленський
Україна разом із Всесвітньою продовольчою програмою ООН опрацьовує нові маршрути для програми «Зерно з України» (Grain from Ukraine).
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Зеленський зауважив, що завдяки програмі уже доправлено десятки тисяч тонн зерна, пшениці у Ємен, Сомалі, Нігерію, Судан, Ефіопію.
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«Тепер ми опрацьовуємо разом із Всесвітньою продовольчою програмою ООН нові маршрути для програми „Зерно з України“, щоб допомогти подолати голод у Газі, Малаві, Демократичній Республіці Конго та інших країнах», — наголосив Зеленський.
Він додав, що за кілька днів до Судану прибуде новий вантаж з України.

Довідка Finance.ua:

  • «Grain from Ukraine» — гуманітарна продовольча програма, започаткована Президентом України Володимиром 26 листопада 2022 року та презентована під час першого інавгураційного Міжнародного саміту з продовольчої безпеки в Києві.
  • У співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою ООН Україна та країни-партнери програми визначають країни-реципієнти українського зерна з-поміж держав, які відчувають гостру проблему нестачі продовольства.
  • До програми «Grain from Ukraine» долучилися понад 30 країн та міжнародних організацій.
За матеріалами:
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