Україна та Молдова відновлять залізничне сполучення — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна та Молдова відновлять залізничне сполучення

Особисті фінанси
406
Україна та Молдова відновлять залізничне сполучення
Україна та Молдова відновлять залізничне сполучення
Україна та Молдова домовилися відновити залізничне сполучення між двома країнами.
Про це повідомили у міністерстві інфраструктури Молдови.
«Маршрут вантажних поїздів на залізничній ділянці Березино (Україна) — Бессарабка (Молдова) буде відкрито восени, згідно з меморандумом про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури та регіонального розвитку Молдови та Міністерством інфраструктури України», — сказано в повідомленні.
При цьому наголошується, що Молдова планує експортувати та імпортувати товари після відновлення залізничного сполучення через український порт Ізмаїл на Дунаї. А Україна зможе налагодити імпорт до Молдови та ЄС.
Також Мінінфраструктури додає, що Молдова збудує 1,2 км шляхів, а Україна — близько 23 км.
Раніше повідомлялося, що Україна розпочне постачання електроенергії до Молдови.
Енергоатомпланує у червні поставити до Молдови 85,2 тис. МВт-год електроенергії за ціною 77 доларів за 1 МВт-годину.
Нагадаємо, Україна та Молдова разом подолали шлях інтеграції з європейською ENTSO-E. Енергосистеми обох країн були повністю синхронізовані з енергомережею континентальної Європи у середині березня 2022 року. А зараз обидві країни набули статусу кандидатів у члени ЄС.
До речі, подорожувати комфортно вам допоможе INFOBUS. На сайті компанії можна купити квитки в 45 країн. Не треба відвідувати касу та марнувати свій час, купити квиток можна онлайн за 2 хвилини, а з використанням QR коду реєстрація на рейс здійснюється за лічені секунди.

Скористатись сервісом INFOBUS

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.