Україна та Молдова відновлять залізничне сполучення — Finance.ua

Україна та Молдова відновлять залізничне сполучення Вчора 13:00 — Особисті фінанси

Україна та Молдова відновлять залізничне сполучення

Україна та Молдова домовилися відновити залізничне сполучення між двома країнами.

Про це повідомили у міністерстві інфраструктури Молдови.

«Маршрут вантажних поїздів на залізничній ділянці Березино (Україна) — Бессарабка (Молдова) буде відкрито восени, згідно з меморандумом про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури та регіонального розвитку Молдови та Міністерством інфраструктури України», — сказано в повідомленні.

При цьому наголошується, що Молдова планує експортувати та імпортувати товари після відновлення залізничного сполучення через український порт Ізмаїл на Дунаї. А Україна зможе налагодити імпорт до Молдови та ЄС.

Також Мінінфраструктури додає, що Молдова збудує 1,2 км шляхів, а Україна — близько 23 км.

Раніше повідомлялося, що Україна розпочне постачання електроенергії до Молдови.

Енергоатомпланує у червні поставити до Молдови 85,2 тис. МВт-год електроенергії за ціною 77 доларів за 1 МВт-годину.

Нагадаємо, Україна та Молдова разом подолали шлях інтеграції з європейською ENTSO-E. Енергосистеми обох країн були повністю синхронізовані з енергомережею континентальної Європи у середині березня 2022 року. А зараз обидві країни набули статусу кандидатів у члени ЄС.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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