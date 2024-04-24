Україна та Бразилія планують збільшити товарообіг між країнами — Мінекономіки
Україна і Бразилія планують інтенсифікувати економічне співробітництво та збільшити товарообіг між країнами.
Про це йшлося під час відеозустрічі між першим віцепрем'єр-міністром України — міністром економіки Юлією Свириденко та віцепрезидентом, міністром розвитку, промисловості, торгівлі та послуг Бразилії Жеральдо Родрігесом Алкімном Фільо, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
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«Провели плідну зустріч з бразильським колегою Жеральдо Родрігесом Алкімном Фільо… Стале економічне зростання навіть на фоні війни проти рф, а також статус України як країни-кандидата на членство в ЄС, відкриває перед іноземними інвесторами гарні перспективи для виходу на європейські ринки. Домовились, що наші уряди інтенсифікують поглиблення взаємовигідного економічного співробітництва та працюватимуть над збільшенням товарообігу між Україною і Бразилією. Ми маємо схожі погляди на асортимент продукції, торгівлю якими треба збільшувати», — сказала Свириденко.
Сторони обговорили можливості для проведення подальших особистих двосторонніх зустрічей та окреслили економічні теми для майбутнього обговорення.
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