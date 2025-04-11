Україна стає новим місцем вигідних інвестицій для європейського бізнесу, — Шмигаль Сьогодні 09:12

Україна стає новим місцем вигідних інвестицій для європейського бізнесу, — Шмигаль, www.kmu.gov.ua

Новим місцем вигідних інвестицій стає Україна для європейського бізнесу.

На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час бізнес-саміту Україна-ЄС, який відбувся у Брюсселі 10 квітня.

«Україна сьогодні — це не лише поле битви, а й поле можливостей. Ми можемо стати нетто-донором та експортером безпеки, енергії, критичних ресурсів і цифрового прориву», — підкреслив глава українського уряду.

Енергетика і критична сировина. За словами Дениса Шмигаля, завдяки співпраці з ЄС Україна здатна стати одним із центрів континентальної енергетичної безпеки, маючи величезний потенціал у сфері відновлювальної енергетики, водню та біометану, а також повну синхронізацію енергомережі з європейською.

«Наші найбільші в Європі підземні газосховища здатні збільшити загальну європейську ємність зберігання газу на 25%. Наші запаси газу — другі за обсягом на континенті. Все це створює унікальний потенціал для стратегічних інвесторів», — підкреслив прем’єр-міністр.

Критична сировина є ще одним перспективним сектором для інвестицій європейського бізнесу, адже сьогодні ЄС імпортує значну кількість таких матеріалів. Денис Шмигаль підкреслив, що Україна може допомогти змінити цю ситуацію, забезпечивши європейський бізнес надійним джерелом сировини на власному континенті, що стане основою нової промислової революції — Made in Europe.

Відбудова і ОПК. Також прем’єр-міністр переконаний, що відбудова України може бути найбільшим економічним проектом у Європі за останні покоління.

«Ми говоримо про будівництво нового житла для мільйонів людей, про модернізацію транспортних коридорів, портів, залізниці за євростандартами, про відновлення енергетичної інфраструктури», — зазначив глава уряду.

Окремо Денис Шмигаль наголосив на розвитку українського оборонно-промислового комплексу.

«Європа потребує переозброєння та оборонної автономії. Україна може стати її індустріальним серцем. Ми запрошуємо європейські оборонні компанії до кооперації: у нас є висококваліфіковані кадри, виробничі майданчики, державні стимули для інвесторів», — підкреслив він.

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Аграрний сектор. Важливим, за словами прем’єр-міністра, є також і аграрний сектор. Інвестиції в цю галузь не лише відкривають широкі бізнес-можливості, але й сприяють забезпеченню глобальної продовольчої безпеки. Глава Уряду зазначив, що Україна сьогодні забезпечує продовольством 400 мільйонів людей у світі.

У середньостроковій перспективі наша держава планує подвоїти аграрний експорт, надаючи значну підтримку приватному сектору для інвестування в цю галузь.

ІТ-галузь. Відзначив прем’єр-міністр і досягнення ІТ-індустрії. Торік експорт ІТ-послуг досяг майже 7 мільярдів доларів, а галузь об’єднує понад 300 тисяч висококласних спеціалістів. Він підкреслив, що Україна лідирує у цифровізації завдяки системі «Дія», яка надає десятки держпослуг у смартфоні.

«У цифровій сфері Україна й ЄС разом можуть зробити ривок, без якого не виграти глобальну конкуренцію. Тож цей міст між нашими технологічними екосистемами слід тільки розширювати», — зазначив глава Уряду.

Крім того, прем’єр-міністр підкреслив, що в Україні впроваджуються європейські правила та законодавство в усіх сферах.

Він закликав європейський бізнес інвестувати в Україну, яка впевнено рухається до набуття членства в Європейському Союзі.

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