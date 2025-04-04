Уряд розширив повноваження Мінцифри у галузях робототехніки, ШІ та потреб оборони — Finance.ua

Уряд розширив повноваження Мінцифри у галузях робототехніки, ШІ та потреб оборони
Кабінет міністрів розширив повноваження Мінцифри у сферах цифрових інновацій та технологій, робототехніки, розвитку сфери штучного інтелекту та розвитку напівпровідникових технологій.
Про це повідомив остійний представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
Тепер передбачено, що відомство має:
- сприяти розвитку галузі робототехніки, напівпровідникових технологій, розвитку вітчизняного виробництва робототехніки, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення;
- визначати пріоритетні напрями розвитку та забезпечувати нормативно-правове регулювання у відповідних галузях;
- організовувати надання фінансової підтримки підприємцям, які займаються розробкою та виробництвом робототехніки, безпілотних систем та інших технологій, для потреб оборони;
- організовувати та координувати випробування та дослідження зразків, організовувати взаємодію між підприємцями-розробниками робототехніки, дронів та інших технологій для оборони;
- створювати та підтримувати інфраструктуру для випробування, тестування та демонстрації зразків робототехніки, дронів та інших технологій для оборони
- організовувати забезпечення складових сектору безпеки та оборони робототехнікою, дронами та іншими технологіями, щоб стимулювати ефективність бойового використання відповідних технологій;
- сприяти розвитку штучного інтелекту в Україні;
- координувати в межах своїх повноважень проєкти, пов’язані з технологіями штучного інтелекту;
- здійснювати у межах повноважень заходи щодо розвитку та впровадження ШІ в державному управлінні тощо.
Поділитися новиною