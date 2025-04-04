Уряд розширив повноваження Мінцифри у галузях робототехніки, ШІ та потреб оборони — Finance.ua
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Уряд розширив повноваження Мінцифри у галузях робототехніки, ШІ та потреб оборони

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Уряд розширив повноваження Мінцифри у галузях робототехніки, ШІ та потреб оборони
Уряд розширив повноваження Мінцифри у галузях робототехніки, ШІ та потреб оборони
Кабінет міністрів розширив повноваження Мінцифри у сферах цифрових інновацій та технологій, робототехніки, розвитку сфери штучного інтелекту та розвитку напівпровідникових технологій.
Про це повідомив остійний представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
Тепер передбачено, що відомство має:
  • сприяти розвитку галузі робототехніки, напівпровідникових технологій, розвитку вітчизняного виробництва робототехніки, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення;
  • визначати пріоритетні напрями розвитку та забезпечувати нормативно-правове регулювання у відповідних галузях;
  • організовувати надання фінансової підтримки підприємцям, які займаються розробкою та виробництвом робототехніки, безпілотних систем та інших технологій, для потреб оборони;
  • організовувати та координувати випробування та дослідження зразків, організовувати взаємодію між підприємцями-розробниками робототехніки, дронів та інших технологій для оборони;
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  • створювати та підтримувати інфраструктуру для випробування, тестування та демонстрації зразків робототехніки, дронів та інших технологій для оборони
  • організовувати забезпечення складових сектору безпеки та оборони робототехнікою, дронами та іншими технологіями, щоб стимулювати ефективність бойового використання відповідних технологій;
  • сприяти розвитку штучного інтелекту в Україні;
  • координувати в межах своїх повноважень проєкти, пов’язані з технологіями штучного інтелекту;
  • здійснювати у межах повноважень заходи щодо розвитку та впровадження ШІ в державному управлінні тощо.
За матеріалами:
Finance.ua
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