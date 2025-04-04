Уряд розширив повноваження Мінцифри у галузях робототехніки, ШІ та потреб оборони — Finance.ua

Уряд розширив повноваження Мінцифри у галузях робототехніки, ШІ та потреб оборони Сьогодні 18:18

Уряд розширив повноваження Мінцифри у галузях робототехніки, ШІ та потреб оборони

Кабінет міністрів розширив повноваження Мінцифри у сферах цифрових інновацій та технологій, робототехніки, розвитку сфери штучного інтелекту та розвитку напівпровідникових технологій.

Про це повідомив остійний представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Тепер передбачено, що відомство має:

сприяти розвитку галузі робототехніки, напівпровідникових технологій, розвитку вітчизняного виробництва робототехніки, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення;

визначати пріоритетні напрями розвитку та забезпечувати нормативно-правове регулювання у відповідних галузях;

організовувати надання фінансової підтримки підприємцям, які займаються розробкою та виробництвом робототехніки, безпілотних систем та інших технологій, для потреб оборони;

організовувати та координувати випробування та дослідження зразків, організовувати взаємодію між підприємцями-розробниками робототехніки, дронів та інших технологій для оборони;

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створювати та підтримувати інфраструктуру для випробування, тестування та демонстрації зразків робототехніки, дронів та інших технологій для оборони

організовувати забезпечення складових сектору безпеки та оборони робототехнікою, дронами та іншими технологіями, щоб стимулювати ефективність бойового використання відповідних технологій;

сприяти розвитку штучного інтелекту в Україні;

координувати в межах своїх повноважень проєкти, пов’язані з технологіями штучного інтелекту;

здійснювати у межах повноважень заходи щодо розвитку та впровадження ШІ в державному управлінні тощо.

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