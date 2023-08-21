Україна схвалила виплату 700 млн грн компенсацій власникам пошкодженого житла — Finance.ua

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Україна схвалила виплату 700 млн грн компенсацій власникам пошкодженого житла

Казна та Політика
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Україна схвалила виплату 700 млн грн компенсацій власникам пошкодженого житла
Україна схвалила виплату 700 млн грн компенсацій власникам пошкодженого житла
Держава погодила виплату понад 700 млн грн на ремонти пошкодженого через війну житла в рамках програми «єВідновлення». Також українці подали понад 2000 заявок на отримання компенсацій за знищене житло.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури за підсумками наради міністра Олександра Кубракова із представниками обласних адміністрацій.
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Відпрацьовано майже чверть від усіх заявок на суму понад 700 мільйонів гривень за програмою «єВідновлення». Цей показник міг би бути набагато вищим. Закликаємо місцеву владу активніше працювати в комісіях", — заявив міністр.
Він повідомив, що для комісій провели навчальні семінари та тренінги щодо роботи з реєстрами, особливостями нарахування розміру компенсації, питаннями прийому та обробки заяв від громадян.
У міністерстві нагадали, що зараз приймаються заявки на виплату компенсацій поки що лише від одноосібних власників житла.
Нагадаємо, до програми «єВідновлення» доєднались Ощадбанк, «Банк Восток» та «Банк Кліринговий Дім».

єВідновлення: як отримати допомогу на відновлення пошкодженого росією майна

За матеріалами:
УБР
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