«Швидко — це не місяці»: Шмигаль розкритикував місцеву владу за затримку виплат по єВідновленню — Finance.ua
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«Швидко — це не місяці»: Шмигаль розкритикував місцеву владу за затримку виплат по єВідновленню

Казна та Політика
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав місцеву владу «у рази» прискорити процес оцінки пошкодженого житла та виплат у рамках програми єВідновлення.
Про це він заявив під час засідання уряду.
За його словами, за програмою єВідновлення подано 21 600 заяв, тоді як лише 378 заяв (2%) передано на виплату.
«Це незадовільна робота! Уряд створив усі інструменти, ухвалив необхідні постанови, порядки та документи, створив цифрову архітектуру всього процесу. Місцеві керівники та комісії мають у рази прискоритись», — підкреслив Шмигаль.
«Швидко — це не місяці, а тижні, які даємо на виправлення ситуації», — додав він.
Уряд також затвердив два розпорядження, які дозволять залучити кошти від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Йдеться про пільговий кредит в розмірі 70 млн доларів та грант на 152,5 млн доларів для реалізації програми єВідновлення.
«Тобто більше 8 млрд грн зможемо направити на відновлення житла наших громадян. Десятки тисяч сімей зможуть отримати кошти, щоб якнайшвидше відремонтувати свої будинки, які постраждали від російського терору», — резюмував прем'єр.
За матеріалами:
Економічна Правда
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