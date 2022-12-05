Україна щомісячно втрачає по $420 млн через неможливість експортувати метал через порти — Finance.ua

Україна щомісячно втрачає по $420 млн через неможливість експортувати метал через порти Сьогодні 07:33 — Казна та Політика

Втрати експорту в українській металургії через заблоковані морські порти оцінюються в суму близько $420 млн щомісячно.

На сьогодні українські експортери з металургійної галузі мають змогу експортували свою продукцію через дунайські порти, які мають вельми обмежені потужності, або перенаправляти її до портів в ЄС, що дорого і довго.

Про це йдеться у новому дослідженні GMK Center.

«Блокада морських портів призводить до значних втрат експорту в металургії України. Згідно з останнім дослідженням GMK Center, щомісячна сума таких збитків сягає $420 млн. Кожного місяця Україна позбавлена можливості виробляти та експортувати 1,3 млн т залізної руди, 151 тис. т чавуну, 192 тис. т напівфабрикатів та 218 тис. т готової металопродукції», — вказано у повідомленні.

Чому так? Ситуація, що склалась, змушує експортерів перенаправляти свої вантажі до морських портів європейських країн. Це збільшує для них відстань для відправки в середньому уп’ятеро. Відповідно, вартість доставлення також збільшується — приблизно у три-чотири рази.

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В GMK додають також, що вільних потужностей для обробки української продукції у морських портах країн ЄС наразі немає. Внаслідок цього залізничні вагони стоять у чергах на кордонах.

«Навіть під час війни 60% металургійної продукції з України доставляється кінцевим споживачам морським транспортом. Тому зростання виробництва та завантаження українських металургійних підприємств, перезапуск потужностей, що простоюють, зростання експорту можливі тільки за умови розблокування українських чорноморських портів», — йдеться у підсумку дослідження.

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