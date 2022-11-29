З початку року 63% всього українського експорту спрямували до країн ЄС — Finance.ua

З початку року 63% всього українського експорту спрямували до країн ЄС Сьогодні 06:25 — Казна та Політика

З початку року 63% всього українського експорту спрямували до країн ЄС

Протягом січня-жовтня 2022 року 63% українського експорту було спрямовано до країн ЄС, в переважній більшості — центрального та східного регіону.

Про це повідомляє Офіс з розвитку підприємництва та експорту в Фейсбуці

«За 10 місяців 2022 року 63% всього українського експорту було спрямовано до країн ЄС, що на 7,3% більше, ніж у 2021 році. Зростання відбулось шляхом збільшення експорту до країн Центральної та Східної Європи — Польщі та Румунії, Угорщини, Словаччини, Болгарії», — йдеться в повідомленні.

За інформацією Офісу, водночас експорт до країн Західної Європи суттєво впав, зокрема, до Німеччини на 20%, Нідерландів — на 26%, Італії — на 52%.

Суттєвого скорочення зазнав експорт української продукції і до країн Азії — 57% довоєнних показників. Найбільшими торговельними партнерами України в регіоні єТуреччина та Китай (понад 54% експортних постачань).

Крім того, значне скорочення експортних постачань зафіксовано і до країн СНД (окрім Молдови) — до 64%.

Наголошується, що скорочення експорту (до 55%) відбулося і до країн Африки. Найбільшими торговельними партнерами України стали Єгипет, Алжир і Лівія (майже 62% загального експорту до регіону).

Експорт до країн Америки скоротився на 67%. Ключовим торговельним партнером України в регіоні залишаються США (71% експортних постачань до регіону).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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