Україна розраховує приєднатися до ОЕСР: Шмигаль озвучив терміни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна розраховує приєднатися до ОЕСР: Шмигаль озвучив терміни

Казна та Політика
61
Україна розраховує приєднатися до ОЕСР: Шмигаль озвучив терміни
Україна розраховує приєднатися до ОЕСР: Шмигаль озвучив терміни
Україна прагне інтегруватися до Організації економічного співробітництва та розвитку вже наступного року.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з Генеральним секретарем ОЕСР Матіасом Корманном, повідомляє Урядовий портал.
«Приєднання до клубу розвинених держав залишається незмінним пріоритетом України. Очікуємо, що це відбудеться в 2026 році», — зазначив глава Уряду.
Сторони обговорили структурні зміни, які здійснює Україна на шляху до членства в Організації. Шмигаль подякував за високу оцінку досягнутого прогресу та за допомогу в імплементації реформ.
Читайте також
«Це сприятиме відбудові, залученню інвестицій, а також пришвидшить євроінтеграційні процеси», — підкреслив прем’єр-міністр.
Він висловив впевненість, що наша держава разом з ОЕСР зможемо гідно відповісти на всі виклики сьогодення.
Нагадаємо, Організація економічного співробітництва та розвитку прогнозує сповільнення зростання економіки України до 2% у 2025 році та продовження зростання на рівні 2% у 2026 році, якщо не буде відновлено безпеку, ідеться в огляді ОЕСР за червень.
Активність продовжує відновлюватися, але повільніше. Прогнозується, що зростання сповільниться до 2% у 2025 році та залишиться на рівні 2% у 2026 році, якщо безпека не буде відновлена.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems