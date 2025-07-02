Україна розраховує приєднатися до ОЕСР: Шмигаль озвучив терміни — Finance.ua

Україна розраховує приєднатися до ОЕСР: Шмигаль озвучив терміни Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Україна розраховує приєднатися до ОЕСР: Шмигаль озвучив терміни

Україна прагне інтегруватися до Організації економічного співробітництва та розвитку вже наступного року.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з Генеральним секретарем ОЕСР Матіасом Корманном, повідомляє Урядовий портал.

«Приєднання до клубу розвинених держав залишається незмінним пріоритетом України. Очікуємо, що це відбудеться в 2026 році», — зазначив глава Уряду.

Сторони обговорили структурні зміни, які здійснює Україна на шляху до членства в Організації. Шмигаль подякував за високу оцінку досягнутого прогресу та за допомогу в імплементації реформ.

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«Це сприятиме відбудові, залученню інвестицій, а також пришвидшить євроінтеграційні процеси», — підкреслив прем’єр-міністр.

Він висловив впевненість, що наша держава разом з ОЕСР зможемо гідно відповісти на всі виклики сьогодення.

Нагадаємо, Організація економічного співробітництва та розвитку прогнозує сповільнення зростання економіки України до 2% у 2025 році та продовження зростання на рівні 2% у 2026 році, якщо не буде відновлено безпеку, ідеться в огляді ОЕСР за червень.

Активність продовжує відновлюватися, але повільніше. Прогнозується, що зростання сповільниться до 2% у 2025 році та залишиться на рівні 2% у 2026 році, якщо безпека не буде відновлена.

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