Україна розірвала ще одну угоду з рф та білоруссю — Finance.ua

Україна розірвала ще одну угоду з рф та білоруссю Сьогодні 14:35 — Казна та Політика

Україна розірвала ще одну угоду з рф та білоруссю

Кабінет міністрів припинив дію угод між Україною, республікою білорусь та російською федерацією про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування.

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Урядом припинено дію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом республіки білорусь про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування, вчиненої 1 березня 2017 року в Мінську, а також угоди про співпрацю в аналогічному напрямку з урядом рф, вчиненої 12 липня 2012 року в Ялті.

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким припинив дію угоди з урядом росії про співробітництво у сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях, яка була підписана 1996 року.

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