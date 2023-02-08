Україна розірвала ще одну угоду з рф та білоруссю — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна розірвала ще одну угоду з рф та білоруссю

Казна та Політика
50
Україна розірвала ще одну угоду з рф та білоруссю
Україна розірвала ще одну угоду з рф та білоруссю
Кабінет міністрів припинив дію угод між Україною, республікою білорусь та російською федерацією про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування.
Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Читайте також
Урядом припинено дію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом республіки білорусь про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування, вчиненої 1 березня 2017 року в Мінську, а також угоди про співпрацю в аналогічному напрямку з урядом рф, вчиненої 12 липня 2012 року в Ялті.
Місце для вашої реклами
Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким припинив дію угоди з урядом росії про співробітництво у сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях, яка була підписана 1996 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.