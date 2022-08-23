Уряд розірвав угоду з рф про паралельну роботу енергетичних систем — Finance.ua
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Уряд розірвав угоду з рф про паралельну роботу енергетичних систем

Енергетика
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Кабінет Міністрів припинив дію міжурядової Угоди з рф про заходи щодо забезпечення паралельної роботи Об’єднаної енергетичної системи України і Єдиної енергетичної системи рф.
Таке рішення ухвалили на засіданні 23 серпня, повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Припинено дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом рф про заходи щодо забезпечення паралельної роботи Об’єднаної енергетичної системи України і Єдиної енергетичної системи РФ, вчиненої 12.07.2012», — написав він.
Україна 16 березня 2022 року стала членом «енергетичного Євросоюзу», тобто приєдналася до європейської енергетичної системи ENTSO-E.
Україна мала приєднатися до системи до кінця 2022 року, проте розв’язання росією війни проти Україну показало, що після роботи в ізольованому режиму Україна не може приєднатися назад до системи агресора і відмовилася це робити.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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