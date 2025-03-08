Україна різко збільшила імпорт газу: що стало причиною — Finance.ua

Україна різко збільшила імпорт газу: що стало причиною Сьогодні 07:10 — Енергетика

Україна різко збільшила імпорт газу: що стало причиною

Україна протягом лютого імпортувала 511,8 млн куб. м природного газу, що є найвищим місячним обсягом за 1,5 роки, з вересня 2023 року. У порівнянні з січнем обсяги імпорту газу зросли у 12 разів.

Про це свідчать дані ExPro.

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Більшу частину природного газу було імпортовано до «митного складу» українських ПСГ — 401 млн куб. м, з яких 188,1 млн куб. м за допомогою послуги short-haul.

Крім того, 110,8 млн куб. м було імпортовано напряму до української ГТС.

Звідки імпортували газ

Найбільше газу було імпортовано зі Словаччини — 234,4 млн куб. м або 45,8% від усіх імпортних поставок.

З Угорщини було імпортовано 218 млн куб. м (42,6%).

З Польщі — 59,5 млн куб. м (11,6%).

Причини зростання імпорту

Помітне зростання обсягів імпорту природного газу в лютому пов’язано з рядом факторів, основний з яких — скорочення українського видобутку після російських атак на початку місяця.

Крім того, у лютому в Україні зберігалася холодна погода, через що попит на природний газ був вище.

Прогнозується, що у березні обсяги імпорту можуть бути меншими, ніж у лютому.

З початком березня в Україні очікується поступове потепління, що призведе до скорочення обсягів споживання природного газу. Крім того, Україна поступово відновлює газовидобувні об’єкти після російських атак.

Економічна Правда За матеріалами:

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