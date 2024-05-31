Україна приєдналася до глобальної співпраці щодо безпечного розвитку ШІ — Finance.ua

Україна приєдналася до глобальної співпраці щодо безпечного розвитку ШІ Сьогодні 23:28 — Технології&Авто

Україна приєдналася до глобальної співпраці щодо безпечного розвитку ШІ

Під час другого міжнародного саміту з безпечного розвитку технологій штучного інтелекту (ШІ) учасники із 27 країн та представники з ЄС погодили міністерську заяву щодо ШІ, до якої доєдналася й Україна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Згідно з повідомленням, саміт AI Seoul Summit відбувся у Південній Кореї, а Україну на ньому представив заступник міністра Георгій Дубинський.

Читайте також OpenAI розпочала навчання нової моделі штучного інтелекту

Зазначається, що міністерська заява зосереджена на трьох цілях використання штучного інтелекту:

безпека;

інновації;

інклюзивність.

«Розвиток ШІ має значний потенціал для української економіки та суспільства. Тож підписання заяви — це прагнення України до прозорого й захищеного розвитку штучного інтелекту, а також можливість для співпраці з іншими країнами по треку ШІ», — зауважують у Мінцифри.

Там додали, що AI Seoul Summit став продовженням попереднього саміту з безпеки ШІ в Британії, де Україна стала однією з 29 країн-дебютантів Декларації Блетчлі.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.