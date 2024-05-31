Україна приєдналася до глобальної співпраці щодо безпечного розвитку ШІ — Finance.ua

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Україна приєдналася до глобальної співпраці щодо безпечного розвитку ШІ

Технології&Авто
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Україна приєдналася до глобальної співпраці щодо безпечного розвитку ШІ
Україна приєдналася до глобальної співпраці щодо безпечного розвитку ШІ
Під час другого міжнародного саміту з безпечного розвитку технологій штучного інтелекту (ШІ) учасники із 27 країн та представники з ЄС погодили міністерську заяву щодо ШІ, до якої доєдналася й Україна.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Згідно з повідомленням, саміт AI Seoul Summit відбувся у Південній Кореї, а Україну на ньому представив заступник міністра Георгій Дубинський.
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Зазначається, що міністерська заява зосереджена на трьох цілях використання штучного інтелекту:
  • безпека;
  • інновації;
  • інклюзивність.
«Розвиток ШІ має значний потенціал для української економіки та суспільства. Тож підписання заяви — це прагнення України до прозорого й захищеного розвитку штучного інтелекту, а також можливість для співпраці з іншими країнами по треку ШІ», — зауважують у Мінцифри.
Там додали, що AI Seoul Summit став продовженням попереднього саміту з безпеки ШІ в Британії, де Україна стала однією з 29 країн-дебютантів Декларації Блетчлі.
За матеріалами:
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