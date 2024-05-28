OpenAI розпочала навчання нової моделі штучного інтелекту — Finance.ua

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OpenAI розпочала навчання нової моделі штучного інтелекту

Технології&Авто
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OpenAI розпочала навчання нової моделі штучного інтелекту
OpenAI розпочала навчання нової моделі штучного інтелекту
Компанія OpenAI у вівторок оголосила про початок навчання нової флагманської моделі штучного інтелекту, яка замінить технологію GPT-4, на якій працює чат-бот ChatGPT.
Про це повідомляє The New York Times.
Компанія заявила, що очікує від нової моделі ШІ «наступного рівня можливостей», оскільки прагне створити «штучний генералізований інтелект» (A.G.I.), який зможе успішно виконати будь-яку інтелектуальну задачу, яку може виконати людина.
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Нова модель стане двигуном для продуктів, які працюють на базі штучного інтелекту, включаючи чат-ботів, цифрових помічників, пошукових систем і генераторів зображень.
OpenAI також повідомила про створення нового Комітету із безпеки та захисту з метою вивчення способів керування ризиками, пов’язаними із новою моделлю ШІ та майбутніми технологіями. Комітет, до складу якого входять гендиректор компанії Сем Альтман та члени ради директорів OpenAI Брет Тейлор, Адам Д’Анджело і Ніколь Селігман, працюватиме над удосконаленням політики та процесів захисту технології.
Нові регуляторні правила можуть бути впроваджені наприкінці літа або восени, додали в компанії.
За матеріалами:
Укрінформ
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