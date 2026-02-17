0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна проситиме партнерів заборонити підсанкційним росіянам вільно їздити світом

40
Україна вимагатиме ізоляції від світу учасників агресії РФ та всіх співучасників злочинів
Україна вимагатиме ізоляції від світу учасників агресії РФ та всіх співучасників злочинів, www.president.gov.ua
Україна буде домовлятися з партнерами, щоб учасники агресії рф не могли вільно пересуватися світом.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.
«Доручив готувати чіткий перелік осіб, які беруть участь у війні росії проти України, а також служать путіну та його божевіллю і точно не заслуговують відвідувати демократичні країни. Ми будемо домовлятися з партнерами, щоб кожен з учасників російської агресії та всі, хто їм допомагав, не могли вільно пересуватися світом. Дуже сподіваємось, що партнерам вистачить політичної волі, щоб це все здійснити. Це один з елементів загальної відповідальності росії за цю агресію і за все, що вони зробили проти нормального світового порядку, заснованого на правилах», — заявив Зеленський.
Читайте також
Він також подякував партнерам, які вже готують нові санкційні кроки.
«Ми говорили про це з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та санкційним уповноваженим Владиславом Власюком. Ми очікуємо на сильні рішення Європи, Британії, Канади та інших партнерів. Рішення вже фактично підготовлені», — повідомив президент, додавши, що Україна буде працювати, щоб санкції були синхронізовані й в інших юрисдикціях.
За матеріалами:
Finance.ua
ЗеленськийСанкції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems