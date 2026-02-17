Україна проситиме партнерів заборонити підсанкційним росіянам вільно їздити світом Сьогодні 12:34

Україна вимагатиме ізоляції від світу учасників агресії РФ та всіх співучасників злочинів, www.president.gov.ua

Україна буде домовлятися з партнерами, щоб учасники агресії рф не могли вільно пересуватися світом.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

«Доручив готувати чіткий перелік осіб, які беруть участь у війні росії проти України, а також служать путіну та його божевіллю і точно не заслуговують відвідувати демократичні країни. Ми будемо домовлятися з партнерами, щоб кожен з учасників російської агресії та всі, хто їм допомагав, не могли вільно пересуватися світом. Дуже сподіваємось, що партнерам вистачить політичної волі, щоб це все здійснити. Це один з елементів загальної відповідальності росії за цю агресію і за все, що вони зробили проти нормального світового порядку, заснованого на правилах», — заявив Зеленський.

Він також подякував партнерам, які вже готують нові санкційні кроки.

«Ми говорили про це з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та санкційним уповноваженим Владиславом Власюком. Ми очікуємо на сильні рішення Європи, Британії, Канади та інших партнерів. Рішення вже фактично підготовлені», — повідомив президент, додавши, що Україна буде працювати, щоб санкції були синхронізовані й в інших юрисдикціях.

