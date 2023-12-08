Україна повністю замістила постачання з рф запчастин до атомних реакторів — Finance.ua

Україна повністю замістила постачання з рф запчастин до атомних реакторів Вчора 12:44 — Енергетика

Україна повністю замістила постачання з рф запчастин до атомних реакторів

Україна повністю відмовилася від постачань запасних частин для атомних реакторів із російської федерації і змогла замістити їх власним виробництвом або виробництвом у країнах-партнерах.

Про це повідомив президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

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«Коли почалася військова агресія росії, ми повністю відмовилися від поставок із цієї країни і замістили це власним виробництвом або виробництвом у наших країнах-партнерах», — сказав Котін в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

«Ось один приклад — вкладиші для реакторів ВВЕР-440, які виробляли тільки в росії. Разом із нашим американським партнером Westinghouse ми порушили монополію росії на виробництво палива для таких реакторів, але, крім цього, потрібні ще й вкладиші. І тепер ми їх можемо виробляти», — додав глава НАЕК.

Крім того, він зазначив, що Україна стоїть на шляху розвитку технології малих модульних реакторів, і це також пов’язується з концепцією створення українського хабу ядерних технологій, до чого прагне «Енергоатом».

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«Ми уважно відстежуємо технології ММР усіх провідних компаній, з багатьма є меморандуми і ми плануємо підписувати угоди щодо будівництва в Україні заводів із виробництва компонентів для таких реакторів», — зазначив він.

За словами Котіна, ММР — це перспективний напрям і згодом хаб ядерних технологій, який «постачатиме і потужності, і електроенергію, і обладнання, і компоненти для ММР іншим країнам».

Нагадаємо, у квітні 2023 року «Енергоатом» і Holtec підписали угоду про будівництво заводу з виготовлення компонентів для ММР. Документом було задекларовано план встановлення до 20 реакторів SMR в Україні.

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Україна у вересні 2023 року вперше здійснила завантаження ядерного палива Westinghouse у реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС. Американське паливо працюватиме в активній зоні реактора з російським, з подальшим його повним заміщенням.

Спочатку проєкт початку експлуатації палива Westinghouse планувалося запустити 2025 року, але після початку повномасштабної російської агресії вдалося істотно скоротити терміни виробництва цього палива у Швеції.

Таким чином, «Енергоатом» став першою у світі енергогенеруючою компанією, що експлуатує реактори радянського дизайну, яка реалізувала проєкт з диверсифікації ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 і ВВЕР-440.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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