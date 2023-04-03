Україна повністю припинила імпорт електроенергії, обмежень споживання немає – Укренерго — Finance.ua
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Україна повністю припинила імпорт електроенергії, обмежень споживання немає – Укренерго

Енергетика
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Україна повністю припинила імпорт електроенергії, обмежень споживання немає – Укренерго
Україна повністю припинила імпорт електроенергії, обмежень споживання немає – Укренерго
«Укренерго» не застосовує відключення споживачів у жодній області попри вище споживання, імпорт електроенергії відсутній.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
У зв’язку з похолоданням та завершенням опалювального сезону в окремих регіонах споживання наразі вище, ніж у понеділок минулого тижня.
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Укренерго закликає розумно споживати електроенергію: не вмикати одночасно багато потужних приладів, за можливості розподіляти їхнє використання упродовж доби. Такі заходи дозволять зменшити навантаження на енергосистему.
Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання, в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності. Укренерго повідомляє, що імпорт електроенергії відсутній — дотепер протягом декількох тижнів він тривав у незначних обсягах.
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Обмеження у мережах «Укренерго» відсутні. Як і раніше, складна ситуація з електропостачанням у прифронтових регіонах, де населені пункти потерпають від обстрілів росіян та пошкоджуються мережі електропостачання.
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Зокрема на Донеччині росіяни обстріляли енергетичну інфраструктуру. Внаслідок цього були локальні перебої в електропостачанні. Відновлення живлення ускладнюється безпековою ситуацією у цих регіонах.
Через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, які були завдані агресором протягом останніх шести місяців, надійність живлення споживачів більшості регіонів України значно знижена. Відтак оператор продовжує ремонтні роботи для підвищення надійності живлення споживачів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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