Україна повернулася до групи найбільш економічно невільних країн — Finance.ua

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Україна повернулася до групи найбільш економічно невільних країн

Казна та Політика
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Україна повернулася до групи найбільш економічно невільних країн
Україна повернулася до групи найбільш економічно невільних країн
Україна покинула третій квартиль і знову опинилася у групі найбільш економічно невільних країн світу.
Про це свідчить звіт «Економічна свобода у світі» канадського Інституту Фрейзера, національним партнером якого в Україні є Центр Бендукідзе.
Автори звіту вимірюють економічну свободу за п’ятьма показниками: розмір уряду, верховенство права і захист права власності, надійність грошей, свобода міжнародної торгівлі, регулювання ринку праці та бізнесу.
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Україна в оновленому рейтингу зайняла 150-те місце серед 165 країн і територій порівняно зі 113-м минулого року.
Таке падіння є результатом того, що рейтинг вперше враховує дані, зібрані після початку повномасштабного вторгнення. Це прогнозовано негативно вплинуло на показники України, йдеться у пресрелізі Центру Бендукідзе.
Поруч з Україною в кінці рейтингової таблиці опинилися такі країни, як Ємен, Лівія, Іран, Аргентина, Мʼянма, Алжир, Сирія, Судан, Зімбабве та Венесуела.

Оцінки України за ключовими компонентами економічної свободи:

  1. Розмір уряду: погіршення із 7,29 до 5,83.
  2. Правова система та права власності: погіршення із 4,58 до 4,37.
  3. Доступ до надійних грошей: погіршення із 6,39 до 4,68.
  4. Свобода міжнародної торгівлі: погіршення із 6,68 до 6,05.
  5. Регулювання ринку праці та бізнесу: погіршення з 5,37 до 4,67.

Лідери рейтингу

Гонконг знову очолив рейтинг, потіснивши Сінгапур на другу позицію. За ними традиційно слідують Швейцарія, Нова Зеландія та США. Також у першому квартилі вже багато років перебувають країни Балтії — Естонія, Латвія та Литва.
Загалом середній світовий показник економічної свободи продовжує знижуватися.
Рівень глобальної економічної свободи досяг свого піку у 2019-му, але протягом наступних трьох років він знизився, що є безпрецедентним за понад 25 років вимірювання економічної свободи, сказав Метью Мітчелл, старший науковий співробітник Інституту Фрейзера і один із авторів звіту.
За матеріалами:
Forbes.ua
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