Україна потребує понад $4 мільярди для проведення опалювального сезону — Нафтогаз — Finance.ua

Україна потребує понад $4 мільярди для проведення опалювального сезону — Нафтогаз Сьогодні 10:38 — Казна та Політика

Україна потребує понад $4 мільярди для проведення опалювального сезону — Нафтогаз

Україна на період опалювального сезону потребує додатково близько 3 млрд кубів газу, що в грошовому еквіваленті на сьогодні становить понад 4 млрд доларів.

«Відповідно до попередніх розрахунків Міненерго, враховуючи військові ризики, на період опалювального сезону необхідно додатково до 3 млрд кубів газу, що в грошовому еквіваленті на сьогодні — понад 4 млрд доларів США. У цьому нам потрібна допомога наших іноземних партнерів», — пояснив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

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Зокрема, сьогодні Олексій Чернишов зустрівся з послами G7 та Делегацією ЄС в Україні, де обговорив синхронізацію Нафтогазу та іноземних партнерів щодо поточного стану справ та потреби нафтогазової сфери України, які виникли у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії на територію України.

Міністр також зазначив, що за час повномасштабного вторгнення країна-агресор зруйнувала понад 300 об’єктів енергетичної інфраструктури. Лише 17 листопада росія поцілила у понад 10 об’єктів з видобутку газу — вони складають третину національного видобутку.

Крім того, сторони також обговорили стратегію Нафтогазу щодо партнерств з іноземними урядами та бізнесом.

«Нафтогаз відкритий до зміцнення співпраці з нашими іноземними партнерами. Ми пропонуємо урядам та бізнесу держав-членів Великої сімки та ЄС співпрацю щодо видобутку вуглеводнів в Україні», — додав голова правління компанії.

Укрінформ За матеріалами:

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