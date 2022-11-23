росія спровокувала найбільшу енергетичну кризу за останні 50 років - The New York Times — Finance.ua
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росія спровокувала найбільшу енергетичну кризу за останні 50 років - The New York Times

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Війна в Україні продовжує сповільнювати глобальне зростання світової економіки, а рекордна інфляція, викликана найбільшою енергетичною кризою з 1970-х років створює фінансові труднощі для мільйонів людей.
Про це, як повідомляє The New York Times, йдеться в новому звіті організації економічного співробітництва та розвитку, згідно з яким висока інфляція — це ціна, яку світова економіка платить за війну в Україні.
«Перевести економіку від поточної ситуації до стійкого відновлення буде непросто», — заявив на брифінгу Генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн.
«Ризики як і раніше схильні до зниження, і економічна активність може виявитися ще слабкішою, якщо ціни на енергоносії будуть рости далі або якщо перебої в енергопостачанні вплинуть на ринки газу та електроенергії в Європі та Азії... Припинення війни та справедливий мир для України були б найбільш дієвим способом вплинути на економічні перспективи. Але поки цього не станеться, уряди мають вжити заходів для більш стійкого відновлення», — сказав він.
Згідно зі звітом, глобальна економіка не скотиться в рецесію. Однак глобальне зростання знизиться до 2,2 відсотка у 2023 році з 3,1 відсотка в цьому році, а потім відновиться до 2,7 відсотка у 2024 році, прогнозується у звіті. Інфляція в більшості розвинених і країн світу трохи знизиться, до 6,4 відсотка в наступному році зі стрімкого рівня 9,4 відсотка у 2022 році, але продовжить завдавати економічної шкоди.
За матеріалами:
УНІАН
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