Україна планує відкрити чотири нових прикордонних пункти з Польщею — Finance.ua

Україна планує відкрити чотири нових прикордонних пункти з Польщею Сьогодні 21:30 — Казна та Політика

Україна планує відкрити чотири нових прикордонних пункти з Польщею

Україна проводить переговори щодо відкриття чотирьох нових прикордонних пунктів із Польщею.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

За його словами, йдеться про відкриття пунктів Адамчуки — Збереже на Волині, Млинище — Сліпче, Варяж — Усьмеж та Белз — Будинін.

Окрім цього, він сказав, що очікується відкриття пункту Нижанковичі - Мальховіце, який працює на тимчасовій інфраструктурі виключно для порожніх вантажних транспортних засобів.

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«Цей пункт пропуску має бути спільним на польській стороні. Нам обіцяли завершити роботи до кінця поточного року. Офіційне відкриття і запуск для транспорту з вантажами на цьому ПП планувалося з ІІ кварталу», — уточнив Деркач.

Заступник також наголосив, що Україна порушує з Румунією питання дозволу на проїзд вантажного транспорту через Красноїльськ — Вікову де Сус, де зараз можуть проїжджати лише порожні вантажні автомобілі.

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