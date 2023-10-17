Україна планує відкрити чотири нових прикордонних пункти з Польщею — Finance.ua
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Україна планує відкрити чотири нових прикордонних пункти з Польщею

Казна та Політика
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Україна планує відкрити чотири нових прикордонних пункти з Польщею
Україна планує відкрити чотири нових прикордонних пункти з Польщею
Україна проводить переговори щодо відкриття чотирьох нових прикордонних пунктів із Польщею.
Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».
За його словами, йдеться про відкриття пунктів Адамчуки — Збереже на Волині, Млинище — Сліпче, Варяж — Усьмеж та Белз — Будинін.
Окрім цього, він сказав, що очікується відкриття пункту Нижанковичі - Мальховіце, який працює на тимчасовій інфраструктурі виключно для порожніх вантажних транспортних засобів.
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«Цей пункт пропуску має бути спільним на польській стороні. Нам обіцяли завершити роботи до кінця поточного року. Офіційне відкриття і запуск для транспорту з вантажами на цьому ПП планувалося з ІІ кварталу», — уточнив Деркач.
Заступник також наголосив, що Україна порушує з Румунією питання дозволу на проїзд вантажного транспорту через Красноїльськ — Вікову де Сус, де зараз можуть проїжджати лише порожні вантажні автомобілі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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