Україна планує до наступного опалювального сезону досягти децентралізації в енергетичній сфері — Finance.ua
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Україна планує до наступного опалювального сезону досягти децентралізації в енергетичній сфері

Енергетика
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Україна планує до наступного опалювального сезону досягти децентралізації в енергетичній сфері
Україна планує до наступного опалювального сезону досягти децентралізації в енергетичній сфері
Україна виграла битву з росією на енергетичному фронті цієї зими, але має підготуватися до наступного опалювального сезону за допомогою газових турбін і відновлювальних джерел енергії.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики з посиланням на слова голови відомства Германа Галущенка.
«Ми маємо профіцит в енергосистемі. Це дає нам відчуття, що ми справді виграли цю енергетичну битву», — сказав Галущенко.
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Водночас міністр зазначив, що Україна вже готується до майбутніх випробувань, зокрема до наступного опалювального сезону. Одним із ключових короткострокових завдань у цьому напрямку є децентралізація генерації.
«Досягнути цієї мети нам допоможуть газові турбіни, які мають бути встановлені в різних регіонах країни, де є дефіцит генеруючих потужностей. Ми вже працюємо над цим питанням з нашими американськими партнерами», — зазначив він.
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Ще одним механізмом досягнення цілей децентралізації Галущенко назвав розвиток відновлюваних джерел енергії — сонячної та вітрової генерації. Також передбачається модернізація системи передачі електроенергії, пошкодженої внаслідок російських атак. Відбудова мереж передбачатиме насамперед їх модернізацію та підвищення рівня захисту в умовах воєнних викликів.
Міністр повідомив, що в середньостроковій перспективі Україна розвиватиме і безвуглецеву атомну генерацію, яка цього опалювального сезону відіграла ключову роль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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