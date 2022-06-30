Україна планує до кінця року залучити близько $27 мільярдів допомоги від міжнародних партнерів — Finance.ua

Україна планує до кінця року залучити близько $27 мільярдів допомоги від міжнародних партнерів Вчора 12:45 — Казна та Політика

Україна планує до кінця року залучити близько $27 мільярдів допомоги від міжнародних партнерів

Україна планує залучити від міжнародних партнерів близько 26,7 мільярда доларів допомоги до кінця року.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону #UAразом.

«Що на сьогодні ми маємо — близько 8,7 млрд доларів. До кінця року очікуємо отримати ще 18 млрд доларів. Сумарно мова про 26,7 млрд доларів. Це повністю вся допомога з боку міжнародних партнерів», — зазначив він.

Міністр додав, що лише протягом нинішнього місяця вдалося залучити близько 2 мільярдів доларів від міжнародних партнерів, а також очікується найближчими днями ще близько 2,4 мільярда доларів.

Нагадаємо, країни Групи семи нададуть Україні мільярди доларів фінансово-економічної допомоги на тлі розв’язаної росією війни.

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Укрінформ За матеріалами:

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