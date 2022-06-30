Україна планує до кінця року залучити близько $27 мільярдів допомоги від міжнародних партнерів — Finance.ua
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Україна планує до кінця року залучити близько $27 мільярдів допомоги від міжнародних партнерів

Казна та Політика
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Україна планує до кінця року залучити близько $27 мільярдів допомоги від міжнародних партнерів
Україна планує до кінця року залучити близько $27 мільярдів допомоги від міжнародних партнерів
Україна планує залучити від міжнародних партнерів близько 26,7 мільярда доларів допомоги до кінця року.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону #UAразом.
«Що на сьогодні ми маємо — близько 8,7 млрд доларів. До кінця року очікуємо отримати ще 18 млрд доларів. Сумарно мова про 26,7 млрд доларів. Це повністю вся допомога з боку міжнародних партнерів», — зазначив він.
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Міністр додав, що лише протягом нинішнього місяця вдалося залучити близько 2 мільярдів доларів від міжнародних партнерів, а також очікується найближчими днями ще близько 2,4 мільярда доларів.
Нагадаємо, країни Групи семи нададуть Україні мільярди доларів фінансово-економічної допомоги на тлі розв’язаної росією війни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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