Україна після війни відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував — Finance.ua

Україна після війни відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Україна після війни відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував

Україна після завершення війни відмовиться від призову в армію у тому вигляді, як він існував до війни.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на нараді з членами уряду та представниками ЗСУ.

«Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни. Основою нашої оборони стане професійна армія. Одночасно буде створено два компоненти резерву. Всі військовозобов'язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями», — зазначив Шмигаль.

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За його словами, Україна має завершити перехід Сил безпеки та оборони на стандарти НАТО «в усіх аспектах: від техніки та зброї до планування і аналізу».

«Ще один компонент Нової української армії - це розвиток ВПК. Україна вже активно нарощує виробництво зброї та техніки. Більше того, запускаємо нові програми та проєкти. Приватний бізнес має стати повноцінним партнером держави у воєнно-промисловому комплексі. Буде створена нова система оборонних закупівель, яка включатиме активну взаємодію з міжнародним партнерами та довгострокове бюджетне планування», — зазначив прем'єр-міністр.

За його словами, на нараді окремо порушувалося питання військово-патріотичного виховання та розбудови системи національного спротиву.

«Ми будуємо нову країну, яка має бути безпечною та захищеною», — підкреслив глава уряду.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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