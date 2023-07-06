Україна після війни відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна після війни відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував

Казна та Політика
197
Україна після війни відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував
Україна після війни відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував
Україна після завершення війни відмовиться від призову в армію у тому вигляді, як він існував до війни.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на нараді з членами уряду та представниками ЗСУ.
«Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни. Основою нашої оборони стане професійна армія. Одночасно буде створено два компоненти резерву. Всі військовозобов'язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями», — зазначив Шмигаль.
Читайте також
За його словами, Україна має завершити перехід Сил безпеки та оборони на стандарти НАТО «в усіх аспектах: від техніки та зброї до планування і аналізу».
«Ще один компонент Нової української армії - це розвиток ВПК. Україна вже активно нарощує виробництво зброї та техніки. Більше того, запускаємо нові програми та проєкти. Приватний бізнес має стати повноцінним партнером держави у воєнно-промисловому комплексі. Буде створена нова система оборонних закупівель, яка включатиме активну взаємодію з міжнародним партнерами та довгострокове бюджетне планування», — зазначив прем'єр-міністр.
Читайте також
За його словами, на нараді окремо порушувалося питання військово-патріотичного виховання та розбудови системи національного спротиву.
«Ми будуємо нову країну, яка має бути безпечною та захищеною», — підкреслив глава уряду.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.