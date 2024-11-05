Україна підписала угоди зі Світовим банком майже на $600 млн у межах нової програми — Finance.ua

Україна підписала угоди зі Світовим банком майже на $600 млн у межах нової програми Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

Україна підписала угоди зі Світовим банком майже на $600 млн у межах нової програми

Україна підписала угоди зі Світовим банком на $593 млн у межах нової програми.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко, міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали грантову та кредитну угоди до нового системного проєкту в Україні „Програма кредитування з прив’язкою до результатів, Program-for-results“ (PforR) — „Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво“ (RISE)», — сказано в повідомленні.

Фінансовий пакет програми включатиме:

позику Міжнародного банку реконструкції та розвитку (IBRD) на 283 млн доларів;

позику на 300 млн доларів за спеціальною програмою для відновлення України та Молдови кризового фонду Міжнародної асоціації розвитку (IDA).

грант у розмірі 10 млн доларів США від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України Світового банку (URTF).

«З початку повномасштабного вторгнення зусиллями групи Світового банку було мобілізовано понад 50 млрд доларів для підтримки України, і програма RISE PforR є важливим етапом нашої подальшої роботи з партнерами з відновлення та розвитку приватного сектора. Ця ініціатива дозволить підтримати до 20 тис. малих та середніх підприємств, сприятиме створенню понад 40 тис. робочих місць завдяки державним програмам підтримки бізнесу, а також посилить наші дерегуляційні зусилля і роботу з розбудови цифрових сервісів для бізнесу», — зазначила Свириденко.

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Зокрема, програма RISE буде зосереджена на покращенні бізнес-середовища та цифрових послуг для взаємодії між державою і бізнесом, а також покращенні доступу українських МСБ до експортних ринків.

До кінця 2024 року за результатами досягнення попередньо визначених показників програми Україна зможе отримати 400 млн доларів США до загального фонду державного бюджету.

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