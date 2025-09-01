Україна підписала угоду про відкрите море — Finance.ua

Україна підписала угоду про відкрите море Сьогодні 13:12

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев підписав Угоду про відкрите море (BBNJ Agreement). Тож тепер Україна стала учасницею нового міжнародного механізму захисту океанічних екосистем і сталого використання морських ресурсів у міжнародних водах.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Як зауважив Соболев, ця угода — це черговий важливий крок до європейського майбутнього України.

«Ми підтверджуємо, що питання збереження океанів та морів є частиною нашої європейської та світової екологічної інтеграції. Наше розташування на Чорному та Азовському морях робить питання морської безпеки та захисту екосистем стратегічними для країни й регіону», — наголосив міністр.

Що це дасть

Підписання Угоди про відкрите море:

підтверджує проєвропейський курс держави та підтримку ключових дипломатичних пріоритетів Європейського Союзу, зокрема Франції, яка активно просуває цей документ на міжнародному рівні;

сприяє досягненню цілей Конвенції про охорону біологічного різноманіття, яка передбачає збереження 30% територій і океанів до 2030 року;

узгоджується з Паризькою кліматичною угодою в частині обговорення Blue Carbon — вуглецю, що поглинається морськими екосистемами.

дозволяє впливати на глобальні рішення з охорони морського середовища;

відкриває нові можливості для науки та різних галузей економіки;

приверне увагу світу до негативного впливу, який чинить росія на довкілля Криму та Чорного моря.

Міністр наголосив, що приєднання до Угоди про відкрите море — чітка демонстрація готовності України виконувати міжнародні зобов’язання та брати участь у формуванні глобальної політики охорони океанів разом з нашими міжнародними партнерами попри те, що наша держава не має виходу до відкритого океану.

Довідка Finance.ua:

Протягом 120 днів, з моменту підписання, усі країни мають завершити процес ратифікації, після чого документ набирає чинності. Наразі Угоду підписали вже 140 країн , з яких 54 підписанти ратифікували її у своїх національних юрисдикціях.

Угода про відкрите море була ухвалена у 2023 році та є третьою імплементаційною угодою в межах Конвенції ООН з морського права (UNCLOS). Її мета — створити єдині глобальні правила охорони біорізноманіття на території, що охоплює дві третини Світового океану. Угода передбачає:

створення морських природоохоронних територій,

впровадження механізму оцінки впливу на довкілля,

справедливий доступ до генетичних ресурсів океану,

розвиток наукових досліджень і передачу технологій.

