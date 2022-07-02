Україна під час війни втратила половину експорту: куди йдуть товари — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна під час війни втратила половину експорту: куди йдуть товари

Казна та Політика
240
Експорт з України за квітень-червень 2022 року становив 8,782 млрд доларів, що на 45,8% (-7,42 млрд доларів) менше, ніж за аналогічний період минулого року. Більшість товарів іде до країн ЄС.
Про це повідомляє торговий представник України Тарас Качка у Facebook.
За його даними, у фізичних обсягах зменшення квартального експорту було ще значнішим — 55,6%, тобто на 20,8 млн тонн. Загалом експортували 16,6 млн тонн вантажів.
«Очевидно, що головна причина скорочень — блокування портів», — написав Качка і додав, що скорочення перевезень морським транспортом у II кварталі порівняно з першим становило 86,5% (мінус 21,6 млн тонн).
Читайте також
Як зазначив торговельний представник, географічно експорт повністю зорієнтований на ЄС. 78% нашого експорту у другому кварталі 2022 року припадало на ЄС. Загальна вартість експорту — 6,86 млрд доларів, на 6,4% більше, ніж у другому кварталі минулого року.
При цьому торгівля з іншими державами світу скоротилася у другому кварталі 2022 року, порівняно з другим кварталом 2021 року, на 80%.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.