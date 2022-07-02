Україна під час війни втратила половину експорту: куди йдуть товари — Finance.ua

Україна під час війни втратила половину експорту: куди йдуть товари Вчора 14:32 — Казна та Політика

Експорт з України за квітень-червень 2022 року становив 8,782 млрд доларів, що на 45,8% (-7,42 млрд доларів) менше, ніж за аналогічний період минулого року. Більшість товарів іде до країн ЄС.

Про це повідомляє торговий представник України Тарас Качка у Facebook

За його даними, у фізичних обсягах зменшення квартального експорту було ще значнішим — 55,6%, тобто на 20,8 млн тонн. Загалом експортували 16,6 млн тонн вантажів.

«Очевидно, що головна причина скорочень — блокування портів», — написав Качка і додав, що скорочення перевезень морським транспортом у II кварталі порівняно з першим становило 86,5% (мінус 21,6 млн тонн).

Як зазначив торговельний представник, географічно експорт повністю зорієнтований на ЄС. 78% нашого експорту у другому кварталі 2022 року припадало на ЄС. Загальна вартість експорту — 6,86 млрд доларів, на 6,4% більше, ніж у другому кварталі минулого року.

При цьому торгівля з іншими державами світу скоротилася у другому кварталі 2022 року, порівняно з другим кварталом 2021 року, на 80%.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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