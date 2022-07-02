«Північний потік» може так ніколи вже й не запрацювати - Німеччина — Finance.ua
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«Північний потік» може так ніколи вже й не запрацювати - Німеччина

Енергетика
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На п’ятому місяці повномасштабного військового вторгнення росії в Україну в Німеччині заявили про те, що припинення подачі газу по трубах «Північного потоку-1» може стати безстроковим.
Про це заявив глава німецького Федерального мережевого агентства з електрики, газу, телекомунікацій, пошти і залізниць (BNetzA) Клаус Мюллер, повідомляє WAZ.
«Питання в тому, чи перетворяться ці техроботи в безперервне техобслуговування з політичних мотивів... ситуація напружена, якщо не сказати дуже напружена ... знизиться на більш тривалий період, ми повинні будемо більш серйозно поговорити про економію», — зазначив Мюллер.
У червні росія майже вдвічі зменшила обсяги поставок газу в країни Євросоюзу.
Транзит через українську ГТС до Європи зараз на 60% менше заброньованого рівня.
У середині червня росія скоротила пропускну здатність свого газопроводу «Північний потік-1» до 40%, пославшись на проблеми з обладнанням.
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Також в середині червня протягом тижня не працював газопровід «Турецький потік», який нібито потребував ремонту.
«Газпром» намагається перешкодити створенню достатніх запасів природного газу в Європі до настання опалювального сезону.
17 червня 2022 року стало відомо про те, що європейські країни через скорочення поставок з рф використовують запаси газу на зиму.
За даними президента ЄК, в країнах Євросоюзу близько 24% всього енергетичного балансу становить газ. ЄС імпортує 90% газу і 40% цього імпорту — це російський газ.

Технічний дефолт — що це означає для росії

За матеріалами:
УНІАН
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