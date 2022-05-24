Україна отримає від KfW 150 мільйонів євро на соціальних видатків — Finance.ua

Україна отримає від KfW 150 мільйонів євро на соціальних видатків

Вчора 19:15 — Казна та Політика

Україна отримає від KfW 150 мільйонів євро на соціальних видатків

24 травня міністр фінансів Сергій Марченко та директор KfW Олаф Цимелька підписали угоду з Кредитною установою для відбудови (KfW) про надання Україні бюджетної підтримки в обсязі 150 млн євро.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

Кредит надається як співфінансування Додаткового фінансування позики на політику розвитку в умовах надзвичайної економічної ситуації Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

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«Залучені кошти нададуть можливість забезпечити стабільне фінансування першочергових напрямків і будуть спрямовані на соціальні видатки та видатки в сфері освіти і охорони здоров’я», — зазначив під час підписання Сергій Марченко.

Відповідно до умов Угоди кредит надається строком на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення основної суми кредиту — 5 років).

Довідка Finance.ua

у рамках державних програм з підтримки малого і середнього підприємництва 25 квітня 2022 року до державного бюджету було залучено кредит KfW в обсязі 150 млн євро.

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