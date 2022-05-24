Україна отримає від KfW 150 мільйонів євро на соціальних видатків — Finance.ua

«Залучені кошти нададуть можливість забезпечити стабільне фінансування першочергових напрямків і будуть спрямовані на соціальні видатки та видатки в сфері освіти і охорони здоров’я», — зазначив під час підписання Сергій Марченко.
Відповідно до умов Угоди кредит надається строком на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення основної суми кредиту — 5 років).
Довідка Finance.ua
у рамках державних програм з підтримки малого і середнього підприємництва 25 квітня 2022 року до державного бюджету було залучено кредит KfW в обсязі 150 млн євро.