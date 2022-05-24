Україна отримає від KfW 150 мільйонів євро на соціальних видатків — Finance.ua
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Україна отримає від KfW 150 мільйонів євро на соціальних видатків

Вчора 19:15Казна та Політика
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Україна отримає від KfW 150 мільйонів євро на соціальних видатківУкраїна отримає від KfW 150 мільйонів євро на соціальних видатків
24 травня міністр фінансів Сергій Марченко та директор KfW Олаф Цимелька підписали угоду з Кредитною установою для відбудови (KfW) про надання Україні бюджетної підтримки в обсязі 150 млн євро.
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.
Кредит надається як співфінансування Додаткового фінансування позики на політику розвитку в умовах надзвичайної економічної ситуації Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
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«Залучені кошти нададуть можливість забезпечити стабільне фінансування першочергових напрямків і будуть спрямовані на соціальні видатки та видатки в сфері освіти і охорони здоров’я», — зазначив під час підписання Сергій Марченко.
Відповідно до умов Угоди кредит надається строком на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення основної суми кредиту — 5 років).

Довідка Finance.ua

  • у рамках державних програм з підтримки малого і середнього підприємництва 25 квітня 2022 року до державного бюджету було залучено кредит KfW в обсязі 150 млн євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Мінфін.com.ua
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