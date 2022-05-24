Євросоюз виділив Україні четвертий транш військової допомоги на 500 млн євро — Finance.ua

Євросоюз виділив Україні четвертий транш військової допомоги на 500 млн євро

Вчора 15:00 — Казна та Політика

Євросоюз виділив Україні четвертий транш військової допомоги на 500 млн євро

Європейський Союз затвердив четвертий транш військової допомоги Україні у розмірі 500 млн. євро. Підтримка буде спрямована на важке озброєння, таке як танки та артилерія.

Про це повідомляє сайт Європейської Ради. Раніше було виділено три транші на такі самі суми, тобто в результаті загальна сума допомоги досягла 2 млрд євро.

Четвертий пакет допомоги складається з 490 млн євро на летальну оборонну військову техніку. Ще 10 млн євро, призначені для покриття витрат на надання обладнання та постачання засобами індивідуального захисту, аптечками першої допомоги та пальним.

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Про те, що йдеться саме про важке озброєння, раніше заявляв Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель. Він охарактеризував цей пакет як «новий імпульс для воєнної підтримки».

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував ЄС за допомогу. При цьому він попросив партнерів поквапитися із підтримкою України.

«Зброя для нашої перемоги... Дякуємо союзникам. Нам потрібно багато і швидко, гаяти час більше не можна», — написав він.

Раніше Європейський Союз схвалив виділення Україні 600 млн євро ($634 млн). Це макрофінансова допомога, спрямована на підтримання стабільності української економіки.

Окрім того, Європейська комісія готова допомогти відбудувати Україну після війни. Для цього пропонується розпочати роботу над пакетом заходів для відновлення.

Довідка Finance.ua:

від початку повномасштабного вторгнення російських військ на українську землю Європейський Союз надав Україні загалом 4,5 млрд євро фінансової підтримки;

у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформації розповіли, на що саме підуть 40 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки;



Україна у найближчі місяці розраховує отримати фінансову допомогу у розмірі 9 млрд євро від Євросоюзу та $9 млрд від США.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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