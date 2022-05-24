Євросоюз виділив Україні четвертий транш військової допомоги на 500 млн євро — Finance.ua

Євросоюз виділив Україні четвертий транш військової допомоги на 500 млн євро
Європейський Союз затвердив четвертий транш військової допомоги Україні у розмірі 500 млн. євро. Підтримка буде спрямована на важке озброєння, таке як танки та артилерія.
Про це повідомляє сайт Європейської Ради. Раніше було виділено три транші на такі самі суми, тобто в результаті загальна сума допомоги досягла 2 млрд євро.
Четвертий пакет допомоги складається з 490 млн євро на летальну оборонну військову техніку. Ще 10 млн євро, призначені для покриття витрат на надання обладнання та постачання засобами індивідуального захисту, аптечками першої допомоги та пальним.