Україна отримає перший транш від ЄС лише влітку — Железняк Сьогодні 09:28 — Казна та Політика

Перший транш фінансової допомоги від Європейського Союзу в межах програми загальним обсягом 90 млрд євро Україна очікує отримати влітку 2026 року.

Про це, як повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк, заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко на нараді між Кабінетом міністрів та представниками депутатських груп та фракцій 26 березня.

Затримки фінансування

За словами депутата, у нараді також брали участь міністр фінансів Сергій Марченко та міністр економіки Олексій Соболев.

Очільник Мінфіну повідомив, що дефіцит державного бюджету України наразі становить близько 52 млрд доларів. Для його покриття необхідно щомісяця залучати приблизно 5 млрд доларів зовнішнього фінансування.

Водночас Україна відстає від графіка надходжень на 3,5 млрд доларів за перші два місяці року. Причиною є невиконання окремих умов фінансових програм, зокрема в межах Ukraine Facility та співпраці зі Світовим банком.

Наразі на рахунках державного казначейства достатньо коштів для фінансування видатків бюджету. Однак у разі збереження поточної динаміки Міністерство фінансів розглядає можливість обмеження частини невійськових видатків, аналогічно до практики 2022 року.

Податкові зміни та вимоги МВФ

Уряд також готує комплексний податковий законопроєкт, який має врахувати зобов’язання України перед Міжнародним валютним фондом у межах програми фінансування обсягом 8,1 млрд доларів.

За словами депутата, наразі розглядається можливість подання як одного комплексного документа, так і кількох окремих законопроєктів.

Серед запропонованих змін:

продовження дії 5% військового збору;

оподаткування доходів від цифрових платформ;

запровадження ПДВ для ФОП;

оподаткування міжнародних поштових відправлень.

Кабінет Міністрів планує терміново подати відповідні законопроєкти до Верховної Ради та закликає депутатів розглянути їх 7−9 квітня.

Це пов’язано з підготовкою урядової делегації до весняних зборів МВФ та Групи Світового банку у Вашингтоні, які розпочнуться 13 квітня.

