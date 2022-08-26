Україна отримає "митний безвіз" з ЄС вже цього року. Шмигаль назвав дату — Finance.ua

Україна отримає "митний безвіз" з ЄС вже цього року. Шмигаль назвав дату Вчора 15:00 — Казна та Політика

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримає «митний безвіз» з Європейським Союзом вже цього року.

Про це Шмигаль написав у Telegram-каналі.

Прем’єр повідомив, що 25 серпня Об’єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит та спрощення формальностей прийняв офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них з 1 жовтня. Україна стане 36-ю державою-учасницею Конвенцій.

Шмигаль зазначив, що «митний безвіз» — це швидше переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на самій митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу.

«Митний безвіз» — це один із ключових напрямків побудови в Україні зручної та прозорої митниці", — наголосив він.

Шмигаль зазначив, що зараз відбувається реалізація проєкту електронної черги на кордоні, йде робота зі створення спільних пунктів пропуску з європейськими сусідами та сучасних сервісних зон у всіх пунктах пропуску. Центральна роль у трансформації митниці відводиться її діджиталізації, в тому числі зручному розмитненню авто через «Дію».

Прем’єр додав, що «митний безвіз» стане вже четвертим цього року безвізом з ЄС після "енергетичного безвізу«в березні та «транспортного» й «економічного» безвізів улітку.

15 серпня Верховна Рада ухвалила закон про «митний безвіз» — про зміни до Митного кодексу, необхідні для приєднання України до Нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS) та Конвенції про процедуру спільного транзиту.

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