Україна отримає "митний безвіз" з ЄС вже цього року. Шмигаль назвав дату — Finance.ua
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Україна отримає "митний безвіз" з ЄС вже цього року. Шмигаль назвав дату

Казна та Політика
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримає «митний безвіз» з Європейським Союзом вже цього року.
Про це Шмигаль написав у Telegram-каналі.
Прем’єр повідомив, що 25 серпня Об’єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит та спрощення формальностей прийняв офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них з 1 жовтня. Україна стане 36-ю державою-учасницею Конвенцій.
Шмигаль зазначив, що «митний безвіз» — це швидше переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на самій митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу.
«Митний безвіз» — це один із ключових напрямків побудови в Україні зручної та прозорої митниці", — наголосив він.
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Шмигаль зазначив, що зараз відбувається реалізація проєкту електронної черги на кордоні, йде робота зі створення спільних пунктів пропуску з європейськими сусідами та сучасних сервісних зон у всіх пунктах пропуску. Центральна роль у трансформації митниці відводиться її діджиталізації, в тому числі зручному розмитненню авто через «Дію».
Прем’єр додав, що «митний безвіз» стане вже четвертим цього року безвізом з ЄС після "енергетичного безвізу«в березні та «транспортного» й «економічного» безвізів улітку.
15 серпня Верховна Рада ухвалила закон про «митний безвіз» — про зміни до Митного кодексу, необхідні для приєднання України до Нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS) та Конвенції про процедуру спільного транзиту.
За матеріалами:
Українські Новини
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